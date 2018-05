Erdélyi Timi elárulta, miért vágyik vissza a múltba, és hogy milyen szuperképességnek örülne - videó

A Nagy Duett hétvégi kiesőpárosának hölgytagja, Erdélyi Tímea a backstage-ben a Bors olvasóinak villámkérdéseire is válaszolt, így derült ki, hogy a Barátok közt egykori sztárja bizony a gázra tapos, ha sárgára vált a lámpa, és hogy kimondottan idegesíti, amikor a többi autós nem veszi fel a ritmust.Erdélyi Timi azt is elárulta, hogy szeretne időt utazni, de nem azért, hogy megtudja, hogy mit tartogat számára a jövő."Történelmi rejtélyek után néznék, a jövő annyira nem vonz, nem érdekel, hogy mi fog történni 15 év múlva, az nem érdekel, de az igen, hogy milyen hadi tanácskozások folytak Napóleon irodájában, az nagyon, nagyon érdekelne" - mondta Erdélyi Timi, aki azt is elárulta, hogy mit álmodott legutóbb.