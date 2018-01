Guillermo del Toro filmje nyerte a Producerek Céhének díját

Guillermo del Toro A víz érintése című fantázia-románcának ítélte oda a legjobb filmnek járó díját az Amerikai Producerek céhe (PGA) a szombat este Los Angelesben rendezett díjátadó gáláján.



A Beverly Hills-i Beverly Hilton Hotelben tartott ceremónia díjait élénk figyelem kíséri az amerikai filmiparban, mivel az elmúlt 29 évben, amióta a céh odaítéli díjait 20 alkalommal kapta meg a producerek által legjobbnak választott alkotás az amerikai filmakadémia Oscar-díját. Tavaly a Kaliforniai álmot találták a céh tagjai a legjobbnak, és a film el is nyerte a legjobbnak járó Oscar-díjat.



A producerek a legjobb dokumentumfilmnek Bette Morgen Jane Goodall főemlőskutatóról készült Jane című filmjét választották, a legjobb animációnak a Pixar stúdió Coco című egészestés animációját.



A producerek A szolgálólány meséje című sorozatot tartották 2017 legjobb televíziós drámájának, a legjobb komédiának a The Marvelous Mrs. Maisel című sorozatot.



A legjobb televíziós dokumentumfilmnek Leah Remininek a scientológiai egyházról forgatott Scientology and The Aftermath című filmjét ítélték. A gyerekprogramok közül ismét a PBS televízió Szezám utca című népszerű sorozata lett a nyertes.



A Poducerek Céhe, amely októberben örökre kizárta soraiból a szexuális zaklatással és erőszakkal többek által megvádolt Harvey Weinsteint, a gála előtti napon fogadta el azokat az irányelveket, amelyek a szexuális zaklatás elleni harcot szolgálják a filmiparban.



A több mint ötezer taggal rendelkező PGA még októberben döntött arról, hogy szexuális erőszak elleni munkacsoportot hoz létre, mely a "rendszerszintű és gyakori problémát" kutatja és megoldásokat dolgoz ki, mert "azonnali akcióra van szükség az egész iparág részéről".



A céh legnagyobb elismerését, a Milestone-díjat, amelyet azoknak ítélnek oda, akik munkájukkal történelmi jelentőségűt alkottak, idén Donna Langley, az Universal stúdió elnöke vehette át. Ő a harmadik nő, aki megkapta a díjat, korábban Walt Disney, Steven Spielberg és James Cameron is díjazott volt, csakúgy mint a botrány övezte Harvey Weinstein és fivére.



"Ha több briliáns filmet akarunk, szükségünk van különféle nézőpontokra, köztük arra, hogy a filmkészítés minden egyes szakaszában egyenlő arányban vegyenek részt nők, mindenféle bőrszínűek, minden vallás és minden szexuális orientáció képviselői" - hangoztatta Langley a díj átvételekor.