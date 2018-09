Hirosima-díjat nyert Wunder Judit Kötelék című animációja Japánban

Wunder Judit Kötelék című animációs filmje nyerte a Hirosima-díjat a 17. Hirosimai Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon Japánban - közölte a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem csütörtökön az MTI-vel.



Wunder Judit filmjének főszereplője egy fiatal nő, aki magányosan éli napjait és szerelem után vágyakozik, mígnem megismerkedik egy macskára emlékeztető árnyalakkal. A nő szerelemre talál. Amikor a különös teremtmény eltűnik, egyszerre kell megélnie az anyaság örömeit és szeretője hiányát.



Wunder Judit a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Animáció mesterszakán végzett 2016-ban. Mestermunkájának, a Köteléknek az első nagyobb megmérettetése a világ egyik legjelentősebb animációs filmfesztiválja volt Annecyban, azóta több fesztiválon is szerepelt már a világban.



A Kötelék a BUSHO Film Fesztiválon elnyerte a legjobb magyar animációs filmnek járó elismerést, a 13. Kecskeméti Animációs Film Fesztiválon a fesztivál nagydíját és a portugál FEST - friss animációs rendezőknek járó díjat is megkapta.



Mint írják, Wunder Judit többek között az Oscar díjat nyert Mindenki című rövidfilm sikeréhez is hozzájárult díszlettervezői munkájával.



Másodszor hozta el magyar művész a rangos japán nemzetközi biennále második legjelentősebb díját, 2014-ben Bucsi Réka filmje nyerte ezt az elismerést.