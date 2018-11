Idén a cukorbeteg gyermekeknek és fiataloknak gyűjt a közmédia Jónak lenni jó! című programja

Soltész Erzsébet dietetikus az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában kiemelte: céljuk a figyelemfelhívás, hosszú távon a megelőzés.A szakember elmondta: a cukorbetegség évtizedek alatt alakul ki, így ha valaki gyermekkortól kezdve helyesen étkezik, csökkenthető a betegség kockázata.Soltész Erzsébet dietetikus kifejtette: az Egy Csepp Alapítvány által szervezett kampány keretében szakemberek járják az országot, a gyermekek sajátos foglalkozások során ismerhetik meg a cukorbetegséggel kapcsolatos információkat. A KiDS program szakmai anyagai, köztük táplálkozási útmutatók bárki számára elérhetők és letölthetők a http://www.egycseppfigyelem.hu/ oldalon - tette hozzá.Az adományvonal száma: 13630.Soltész Erzsébet elmondta:Kiss János Tibor diabetológus kiemelte: az is céljuk, hogy megtanítsák, a cukorbeteg gyermekek nem különböznek társaiktól. A gyermekeknek képregényes formában magyarázzák el a tudnivalókat, köztük, hogy mi a teendő vészhelyzet esetén. Emellett a szülőket, pedagógusokat is oktatják. Kiss János Tibor azt is elmondta: nemzetközi összehasonlításban a magyar szülőket és pedagógusokat felkészültebbnek, tájékozottabbnak látja.