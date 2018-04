Jet Li is szerepelni fog a Mulan moziban

Jet Li és Gong Li is készül már a forgatásra, a címszerepet Liu Yifei tölti be. - írja a Nuus.hu Az élőszereplős Disney filmben a Kínai császárt fogja alakítani a Feláldozhatóakban is nagyot alakító Jet Li.Főgonoszként az Egy gésa emlékirataiban is szereplő Gong Li fog feltűnni.Mulan nővérét Xana Tang játssza majd, és feltúnik a szereplők közt egy ismerős arc a Zsivány Egyesből is, méghozzá Donnie Yen.