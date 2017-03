Kasszás Erzsitől nem lett népszerűbb a CBA

Nagy „karriert" futott be a CBA énekes reklámja Kasszás Erzsivel, igaz, a legtöbb embernek nem tetszett, derült ki a hozzászólásokból a megjelenése után. Ezt támasztja most alá a Kreatív által közölt Millward Brown közvélemény-kutatás is.A 150 fővel elvégzett kutatás szerint a fogyasztók egyharmadának kevésbé lett vonzó a CBA a reklámtól, míg csak egyhatoduknál lett népszerűbb a boltlánc - írja a borsonline.hu . A megkérdezettek felére nem volt hatással Kasszás Erzsi.A szpot kiugróan teljesített három jellemző, a kellemetlen, az idegesítő és a zavaró mentén, ami pont az ellenkezője, amit egy cég elvár a tévéreklámjától, bár az is igaz, hogy a fogyasztók szerint is eléggé különbözik a többi reklámtól.Persze, ez nem jelenti azt, hogy egy vásárló a reklám miatt kevesebbet, vagy egyáltalán nem jár ezek után a CBA-ba, sőt, még az is lehet, hogy ezek után ha arra gondol, hol vásároljon, előbb fog neki ez a boltlánc eszébe jutni, mint korábban.