Kézzel mossa a csipkés bugyikat Iszak Eszti

Imádja a szép, csipkés fehérneműket, de szívesen viseli a sportos darabokat is Iszak Eszti – egy közös van minden fehérneműjében: egyik sem zötykölődhet a mosógép dobjában. A modell műsorvezető ugyanis mindet, egytől egyik csak kézzel hajlandó kimosni, annyira vigyáz rájuk. Eszti nemrég a világ egyik vezető fehérneműmárkájának nagykövete lett, de természetesen a kampányfotókhoz nem csak az arcát adta – a különleges darabok szépen emelik ki tökéletes alakját.– Régóta szeretem magát a márkát és a termékeit. A fotózás nagyszerű volt, és azt gondolom, ez a fotókon is visszaköszön, büszke vagyok erre a sorozatra. Nagyon sok dicséretet kapok a képek miatt, amely szintén jó visszajelzés számomra. Szuper és nagyon profi stábbal dolgoztuk együtt, sokat nevettünk, bohóckodtunk. Nagyon szeretek ilyen hangulatban dolgozni. Ennek köszönhető, hogy teljesen felszabadult voltam még úgy is, hogy csupán fehérnemű volt rajtam. Számomra ez olyan, mintha fürdőruhában lennék – mesélte a képekről a Borsnak Eszti, aki azt is elárulta, hogy ha nem fotózáshoz öltözik, milyen fehérneműt visel szívesen.– A szexibb, csipkés és a sportosabb, kényelmes stílust is kedvelem. Ez csak azon múlik, hogy épp milyen ruha alá veszem fel. Nagyon vigyázok a fehérneműimre, csak kézzel mosom őket, főleg a csipkés darabokat. Speciális fakkokba rendezve tárolom őket a fiókban, nehogy valamelyik is bolyhos legyen. Szerencsére ez a márka elasztikus pamutból készül, ezért ez még sosem fordult elő velem, amióta ezeket a darabokat használom – magyarázta Eszti, akinek mintha a haja is sötétebb, az arcformája is más lenne a fotókon.