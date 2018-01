Kiderült, mennyibe került a Netflixnek Kevin Spacey szexuális zaklatási botránya

A várakozásoknál jóval nagyobb mértékben növelte előfizetői számát a Magyarországon is jelen lévő amerikai Netflix internetes tartalomszolgáltató a negyedik negyedévben.



A december végével záródott három hónapban 6,36 millió új előfizető szerződött a tartalomszolgáltatóhoz külföldön, szakértők kevesebb, 5,1 millió új előfizetővel számoltak. A cég előfizetőinek száma - az egyesült államokbeli 54,75 millió előfizetőt is figyelembe véve - 117,58 millióra nőtt világszerte a negyedik negyedév végére.



A Netflix bevétele 3,286 milliárd dollár volt a december végével záródott negyedévben, megegyezett az elemzők által várttal. A vállalat negyedéves adózott eredménye 185,5 millió dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 66,7 millió dollárról. A Netflix tavalyi nyeresége 559 millió dollár lett, ami mintegy háromszorosa az egy évvel korábbinak.



A cég azt is bejelentette, hogy 39 millió dollárjába került a szerződés felmondása a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spaceyvel.