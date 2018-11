Kifogott egy fél pizza Fekete Lacin

Fotó: BorsOnline

– Meg kell mondjam, sosem szoktam pizzát enni, csak, ha nagyon muszáj. A feltéttel sem voltam kibékülve, de így is megettem a felét – meséli a Borsnak Fekete László. – Már nem megy úgy, mint régen, anno lehet, hogy megettem volna – teszi hozzá, de így sem szégyenkezhet, hiszen az általa elfogyasztott mennyiség hat darab normál méretű pizzának felel meg. - írja a BorsOnline A 60 éves veterán erőembernek még mindig jó étvágya van, ezért is vállalta, hogy nekiveselkedik a hazánk egyik leghíresebb pékje, Szabadfi Szabolcs által elkészített gigászi pizzának, amire egyébként Balázsék reggeli rádióműsorában került sor.Laci korábban is nagyokat alkotott: egyszer megevett egy háromkilós hamburgert, és még a fiának is besegített. Angliában egy két és fél kilós steaket nyomott le fél óra alatt, és néhány csokis sü­teménnyel is lekísérte. A rekordja azonban hat grillcsirke egyszerre, mellé egyliternyi savanyúság, jó sok kenyérrel, amelyet több mint tíz francia krémessel fejelt meg.