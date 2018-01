Közleményt adott ki Hosszú Katinka és Shane Tusup

Piaci okokra hivatkozva megszüntetik az Iron Lady Arcanum képregénysorozatot, írja a Bors . (via 24.hu ). Pénteken adták hírül az előfizetőknek, hogy az Iron Corporation – az Iron Lady Arcanum képregényeket gyártó és kiadó Iron Comics tulajdonosa – a januári számmal egyelőre befejezte az úszónőről szóló képregény kiadását.A pár gazdasági okokra hivatkozik, a közleményükben azt cáfolják, hogy a magánéleti válság játszott volna szerepet a döntésben.„Egyelőre úgy tűnik, a januári volt az utolsó száma az Iron Lady Arcanum képregénynek. Számomra különösen sajnálatos ez a tény, mert az én „gyermekem" volt ez a képregény, de be kellett látnunk, hogy a magyar piacon ennek még nincs olyan létjogosultsága, mint Amerikában. A megszűnés hátterében egyértelműen gazdasági okok állnak" – közölte Shane Tusup.„Minden cég életében vannak időszakok, amikor meg kell vizsgálni az addigi működést, és a gazdasági fejlődés érdekében meg kell hozni bizonyos racionalizálási döntéseket. Sajnálatos a mostani időzítés, mert a kívülállók valószínűleg összekötik más történésekkel, de ezeket a lépéseket, melynek része volt a képregénysorozat megszüntetése is, mindentől függetlenül meg kellett hoznunk a cég érdekében. A jövőben erőteljesebben szeretnénk koncentrálni az Iron Aquatics úszóklubunkra, a Learn To Swim úszásoktatás programra, valamint az Iron Streetwear ruházati márkára és az új divíziónkra, a tartalomszolgáltatásra" – folytatta a cég másik tulajdonosa, Hosszú Katinka.