Különleges kilátót avattak Velencén - fotók

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b) a Bence-hegyi kilátó átadásán Velencén 2018. március 20-án. Jobbról Tessely Zoltán (j) és L. Simon László fideszes országgyűlési képviselők.

Fotók: MTI/Kovács Tamás

Felavatták kedden a VADEX Mezőföldi Zrt. által építtetett Bence-hegyi kilátót a Fejér megyei Velencén.Avatóbeszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy 2010 óta a velencei a harminckilencedik újonnan épült kilátó, további harmincat pedig felújítottak.Mint mondta, a kormányzat tudatosan próbálja a városban élőket közelebb vinni a természethez. Ebben óriási segítséget nyújtanak az erdőgazdaságok, amelyek turistaházakat, erdei létesítményeket hoznak létre és üzemeltetnek - tette hozzá.Semjén Zsolt úgy fogalmazott, hogy "a patriotizmus, a lokálpatriotizmusok összessége". Úgy vélte, "akkor lehet valaki igazán patrióta, ha előbb lokálpatrióta, vagyis akkor tudja szeretni a hazát, ha szereti a lakóhelyét és akkor tudja szeretni szűkebb pátriáját, ha ismeri annak kultúráját, természeti adottságait" - jelentette ki, hozzátéve: minderre nagyszerű lehetőséget kínál az új velencei kilátó, amely tehát a lokálpatriotizmust erősíti.Bitay Márton Örs állami földekért felelős államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt években megépült kilátók, csillagvizsgálók, kisvasutak, turistaházak több mint 15 milliárd forinttal gyarapították a nemzeti vagyont.Közölte, hogy a velencei kilátó több mint 140 millió forintos beruházásból valósult meg, amelyet a kormány 80 millió forinttal támogatott.Bitay Márton Örs emlékeztetett arra, hogy az állami erdőgazdaságok sok jóléti beruházást hajtanak végre: 2010 óta több mint 160 létesítményt adtak át. Úgy vélekedett, hogy helyes az út, hiszen a belföldi turizmus jelentősen nőtt a fejlesztések miatt is, miközben a hazánkba érkezők száma is rekordokat dönt.Tessely Zoltán a térség fideszes országgyűlési képviselője a kilátó jelentőségét abban látja, hogy lehetőséget ad más szemszögből látni a világot. "Rádöbbenti az embert arra, hogy mennyi érték veszi körül a magyarságot" - mondta.L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy az egykori Vörösmarty-kilátó helyére három évtized után került új kilátó, pedig a velencei önkormányzat számos tervpályázatot hirdetett, de egyik sem vezetett eredményre. A legutóbbi azonban sikeres volt, s így egy kortárs művészeti alkotás születhetett, ami több mint egy egyszerű kilátó, ez a tó új szimbóluma - fűzte hozzá.A rendezvényen megjelent néhány, jegesmedve maszkot viselő ember, transzparenseiken többek között "A hatalom emberei helyett az emberek hatalmát!", "Ne ölj!" feliratok voltak láthatók. Őket a rendőrök igazoltatták.A transzparensekre reagálva Semjén Zsolt kijelentette: "teljesen rendben van a performanszuk". Egy táblát nem tartott helyesnek, a Ne ölj! feliratút, mert szerinte az a tízparancsolat félreértelmezéseként született: a parancs az emberre vonatkozik és nem egy csirke levágására vagy egy vaddisznó elejtésére.A kiosztott sajtóanyag szerint a korábbi acélkilátó - egy leselejtezett olajfúró torony - 1965 novemberében került a 210 méter magas Bence-hegy tetejére. A kilátót 1988-ban életveszélyesnek nyilvánították, s mivel felújítására nem volt pénz, felrobbantották.A tó több mint negyedszázadra kilátó nélkül maradt, 2014 decemberében azonban pályázatot írtak ki egy új toronyra. Százötvenhat pályamunka érkezett be, a rangsoroló zsűri 2015 áprilisában választott ki három alkotást, melyek közül a velencei lakosok szavazása alapján a kőből, illetve színezett betonból készült, 1848 centiméter magas kilátószinttel rendelkező torony épült meg. A Kruppa Gábor és Merkel Tamás tervezte építményre 118 lépcsőfok vezet fel.A torony építése 2016 júliusában indult el, de a 2017 januárjára tervezett átadás a fővállalkozó cég problémái miatt csúszott, így az építtető VADEX új közbeszerzést írt ki. Az új kivitelező év elejére végzett a munkákkal.