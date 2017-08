Levetkőzött a 2016-os Nemzet Szépe - szexi fotók

Tavaly Dr. Özer Nóra nyerte meg a Nemzet Szépét a Miss Nation Hungary-t. A szépségverseny szervezői a belső értékeket tartják fontosabbnak, ezért a döntő során sem kérik a lányokat, hogy bikinire vetkőzzenek. Így mostanáig kellett várni, hogy Nóra is megmutassa formás alakját.A jogász végzettségű szépség mindennapjai sokat változtak, mióta őt választották az ország történetében először a nemzet legszebbjének, s ezzel megnyerte a koronát és a vele járó értékes nyereményeket. Többek között egy a luxus nyaralást is ahol bikinis fotósorozat készült róla. Tanulmányai miatt nyeremény utazását csak most tudta felhasználni. Az egzotikus nyaralásra édesanyja kísérte el mivel jelenleg nincs párkapcsolatban.- Külön tetszett a verseny során, hogy nem kellett bikiniben megjelenni a színpadon, én ettől sokkal színvonalasabbnak tartom ezt a rendezvényt, mint a többit. Ráadásul az intelligenciát is fontosnak tartották a zsűritagok. A nyaralásunkon készült fotók azonban olyan jól sikerültek, hogy büszkén mutatom meg őket az embereknek - mondta a 2016-os Nemzet Szépe.