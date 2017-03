Lopással vádolják egyik sikerfilmje miatt a Disneyt

Ötletei lemásolásával vádolja a Zootropolis - Állati nagy balhé című Oscar-díjas animációs filmet készítő Disney stúdiót egy hollywoodi forgatókönyvíró.



Gary Goldman, a Total Recall - Az emlékmás forgatókönyvírója azért perelte be a Disneyt, mert szerinte a Zootropolis egyes elemeit az ő ötleteiből merítették. Keresetében azt állítja: a stúdió az általa kitalált témákat, helyszíneket, cselekményt, szereplőket, párbeszédeket és a koncepció címét vette át tőle. Goldman arra hivatkozik, hogy 2000-ben és 2009-ben mutatta be a filmmel kapcsolatos ötleteit a stúdiónak.



A szerzői jogok megsértése miatt benyújtott keresete szerint "a Disney-nél nemcsak elfogadott, hogy mások anyagát engedély nélkül felhasználják, de még bátorítják is ezt". Goldman kártérítést akar kapni egyebek mellett az értékesítésből származó bevétel után.



A Disney közleménye szerint "Goldman keresete tele van nyilvánvalóan hamis állításokkal". A stúdió hangsúlyozta, hogy elvtelen próbálkozásról van szó, amellyel Goldman egy olyan sikeres produkciót támad, amin nem dolgozott.



Az idei Oscar-gálán díjazott Zootropolis - Állati nagy balhé című animációs filmet Byron Howard és Rich Moore rendezte, producere Clark Spencer volt. A film világszerte több mint egymilliárd dolláros (286 milliárd forint) jegybevételt ért el.



Az Oscar-díjat átvevő Byron Howard köszönőbeszédében azt mondta, hogy a film - amelynek fejlesztése 2011-ben kezdődött el - azzal a reménnyel készült, hogy bemutatásával a világ egy kicsit jobb hellyé válik.