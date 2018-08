Lovával felszállt az osztrák férfi a vonatra...

Kezdetben még az osztrák vasúttársaság is azt hitte, hogy egy tréfáról lehet szó, de hamarosan kiderült, hogy teljesen komoly a történet - számolt be az esetről a DW A twiteren jelent meg egy fotó a férfiről, aki a lovával együtt szállt fel a vonatra Stájerországban. Szemtanúk szerint kétszer is próbálkozott, de a mozdonyvezető leszállította, azzal, hogy addig nem indul el, amíg az állat a szerelvényen van.Először még az a vasúttársaság is vicces hangnemben kommentálta az esetet. Mint írták, természetesen a lovak szállítása továbbra sem engedélyezett a vonataikon, majd egy kacsintó szmájli kíséretében hozzátették: "szórakoztató délután volt".Az APA osztrák hírügynökség azt is hozzátette, hogy a lovak veszélyesek lehetnek az utasokra, különösen, ha a vezetőnek hirtelen kell fékeznie, és az állat emiatt egyensúlyát vesztve az utasokra esik.Az Osztrák Szövetségi Vasút (ÖBB) arról is írt, hogy természetesen annak továbbra sincs akadálya, hogy zárt hordozóban, vagy pórázon szállítsák kisebb kedvenceiket az utasok.