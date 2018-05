Ma van a Star Wars Nap

A dátum eredete egy angol szójáték. A filmek visszatérő mondata, „Az erő legyen veled!" eredetileg, angol nyelven így hangzik: „May the force be with you!", amit könnyen „May the fourth be with you!"-nak (Május negyedike legyen veled!) lehet érteni vagy mondani. A mondat először a Csillagok háborújában hangzik el. Jan Dodonna admirális mondta, amikor a Halálcsillag elleni támadás tervéről beszélt. Utána persze sok más szereplő is kimondta, és lassan a popkultúra része lett, a filmekkel együtt. Az 1977-es bemutató után pedig elért a brit nagypolitikáig is. 1979. május 4-én, Margaret Thatcher, az Egyesült Királyság első női miniszerelnökének megválasztása után pártja a következő hirdetéssel köszöntötte a London Evening News-ban: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations." (Május negyedike legyen veled, Maggie. Gratulálunk.) A Star Wars napot 2013-óta ünneplik világszere, sőt azon túl is, ugyanis 2015. május 4-én a Nemzetközi Űrállomáson az asztronauták is megnézték a Star Warst.