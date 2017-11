Magyar előadók dolgozzák fel Pink dalait akusztikusan

Októberben, közel öt év szünet után új albummal tért vissza Amerika háromszoros Grammy-díjas énekesnője, Pink. A szintén októberben debütált magyar MTV november 23-án a pop ikon legendás munkássága előtt tiszteleg: 18.00-tól, a csatorna Facebook oldalán olyan magyar énekesek adnak elő Pink számokat akusztikus feldolgozásban, mint KosziJanka, OliverFromEarth, Henderson David és Zola. A livestreamet követően a rajongók között értékes nyereményeket is kisorsolnak.Az októberben debütált magyar MTV november 23-án egy egész napot szentel Pinknek, aki azt követően, hogy az idei MTV Video Music Awards díjátadón Michael Jackson életműdíjat vehetett át, öt év után új albummal tért vissza. A Beautiful Trauma mind a 13 lemezre került dalát az énekesnő társszerzőként is jegyzi, de a lemez elkészítésében olyan nagyágyúk is segédkeztek, mint Eminem, aki a Revenge c. szám munkálataiba folyt bele és hangját is hallatja a szerzeményben. Az új album első kislemeze a What About Us volt, ami egy nappal a Szigetes fellépését követően jelent meg és landolt rögtön a slágerlisták élén, azóta pedig már több mint 150 millió lejátszásnál tart a legnépszerűbb videomegosztó portálon.A zenecsatorna, amelynek célja, hogy minél több lehetőséget biztosítson a hazai együttesek számára, , a dedikált Pink nap alkalmából népszerű magyar zenekarokkal közösen tiszteleg a pop ikon elképesztő munkássága előtt. Csütörtökön 18:00-tól az MTV News Hungary Facebook oldalán Koszi Janka, OliverFromEarth, Henderson David az énekenő népszerű dalait adják majd elő akusztikus feldolgozásban. A műsor házigazdája a New Level Empire együttes frontembere, Zola lesz, aki nem csak a fellépőkkel beszélget majd, de a zenélésből sem marad ki. A Perfect, a Family Portrait, a Waterfall című számok feldolgozásaira a Facebook stream ideje alatt a közönség is leadhatja voksát, akik között értékes Pink ajándékcsomagokat sorsol majd ki az MTV. Három szerencsés szavazó egy-egy Beautiful Trauma albummal lesz gazdagabb, de egy, az új album inspirálta takaró, telefontok és sapka is gazdára talál majd.18:30-tól a magyar MTV-n folytatódik a dedikált nap, a Pink TOP 5-ben az énekesnő öt népszerű száma csendül fel a live streamet követően. Így a What about us, Raise your glass, Just like fire, So what és Just give me a reason számokra tovább bulizhatnak a rajongók. Az élő közvetítés mellett a zenecsatorna web- és Facebook oldalát is érdemes lesz egész nap figyelemmel követni, ahol szintén dedikált Pink nappal - érdekes hírekkel és az énekesnő dalaiból összeállított lejátszási listákkal - várják a rajongókat.