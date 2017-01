Magyar kisfiú lett a legszebb Dubajban

A 6 éves Gráczol Tamás kimagaslóan jól teljesített a Mini Miss & Mister Multinationale 2017 világversenyen.



Kedden ért véget Dubajban a Mini Miss & Mister Multinationale 2017 gyermekszépségverseny. A megmérettetésen 8 országból összesen 18 gyermek vett részt Indiától Albániáig. A magyar csapat három gyermekből állt: a 6 éves Gráczol Tamás, 10 éves Domonkos Panka és 11 éves Tarsoly Zsófia képviselte hazánkat.



Gráczol Tamás a Mini Mister Multinationale Super Grand Prix díjat nyerte, ezzel ő lett kategóriájában a legszebb. A 6 éves kisfiúnak ez volt az első világversenye, de korábban Magyarországon már a Budapest Szépén is első lett.



Tamás édesanyja, Gráczol Bernadett nagyon büszke gyermekére. Kiemelte, hogy Tomi három hónapja kezdte a modellkedést, a sportban is komoly sikereket ér el, ám csak addig szeretnének gyermekszépségversenyekre járni, amíg a kisfiúnak is van kedve hozzá. Tominak két testvére van, egy 3 éves kislány és egy 8 éves kisfiú, s mindketten izgultak testvérükért.



Tarsoly Zsófia a Little Miss Europe díjat nyerte el. A 11 éves kislány Biharkeresztesről származik, régóta sportol, a modellkedést tavaly kezdte. Szintén kiemelkedően teljesített Dubajban Domonkos Panka, aki bár még csak 10 éves, igazi kifutómodell, és a Szupermodell díjat hozhatta el. Korábban Bulgáriában már nyert is világversenyt.



Tamás és Zsófi egyébként márciusban Bulgáriában újra világversenyen vesznek majd részt, már készülnek a megmérettetésre.



A magyar csapat vezetője, Bartalovics Ildikó elmondta: büszke a gyermekek jó helyezéseire. Kiemelte, hogy azért is számít jónak az eredmény, mert nem csak szépnek, hanem tehetségesnek is kellett lenniük a jó eredmények eléréséhez.