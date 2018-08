Magyarul rappelt az amerikai humorista

Kate McKinnon, a Saturday Night Live című szórakoztató műsor egyik szereplője, jelenleg az egyik legfelkapottabb humorista azt USA-ban. A humorista már több filmben is szerepet kapott, legutóbb épp Budapesten forgatta A kém aki dobott engem című akciókomédiát Mila Kunisszal. Jelenleg épp ezt a filmet népszerűsíti, így került be Jimmy Fallon talkshow-jába, a Tonight Show-ba - írja a comment:com Két a műsorban megemlítette magyar kollégáit és elmondta, hogy minden nap hiányoznak neki. Majd arról ejtett pár szót,hogy mennyire nehéz a magyar nyelv. Elmondta, hogy minden nap kőkemény tanulta három hónapon keresztül sofőrjének segítségével. Ő volt az is, aki megtanított neki egy verszaknyi magyar rappet, amit Kate elő is adott a műsorban.Le a kalappal!Nézzék csak: