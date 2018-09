Magyarul üzente meg Terence Hill, hogy hazánkba érkezik

Az olasz színész, legendás társának, Bud Spencernek állít emléket a Nevem: Thomas című filmmel.Hill a filmnek nem csupán főszereplője, hanem ő is írta és rendezte a produkciót.Azt pedig, hogy hazánkban is személyesen népszerűsíti a mozit, hivatalos oldalán posztolta, méghozzá magyarul.Az üzenet mellett a film magyar nyelvű előzetesét is közzétette.