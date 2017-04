Már 10 éve lapozgathatjuk a Marie Claire-t

A magyar Marie Claire a nemzetközi Marie Claire magazincsalád tagja, 33 országban, 18 nyelven jelennek meg a magazinok, 21 millió női olvasó forgatja hónapról hónapra a kiadványokat.

Tíz év nem csak egy ember életében jelent rengeteg változást, de egy magazin életében is. A magyar Marie Claire első kiadását 2007 áprilisában vehették kézbe az olvasók, s remélhetőleg sokan közülük azóta is, hónapról hónapra hűségesen követik a szerkesztőség munkáját. A tíz évvel ezelőtti kiadás kicsit másképp nézett ki, mint a mostani, ünnepi lapszám, de ez teljesen természetes.. A magazin gondolatvilága, értékrendszere azonban nem változott. Hű maradt Marie-Claire Mendès France szellemiségéhez, akiről a magazin a nevét kapta.A nők védelmezőjeként, békeharcosként, Marie Claire egész életében az emberi jogokért küzdött, kiállt az igazságtalanul megvádoltak, a bántalmazottak és a szerencsétlen sorsúak mellett. Minden nemzetközi kiadásban, így a magyar Marie Claire-ben is a klasszikus női témák, az izgalmas olvasmányok, az álomszép divat- és szépséganyagok mellett ez a szociális érzékenység jelen van a riportokban, interjúkban egyaránt. Ettől más a Marie Claire, mint a többi női magazin.A 10. születésnap kapcsán egy különleges címlappal örvendeztetik meg az olvasókat: Axente Vanessa , a fiatal modell-generáció egyik legsikeresebb és világszerte keresett magyar tagja szerepel a letisztult címlapon.: elhívta a szerkesztőség tagjait abba a győri képességfejlesztőbe, ahol szabadidejében rendszeresen foglalkozik gyerekekkel.

Az elmúlt 10 évben 20 magyar híresség szerepelt a magyar Marie Claire címlapján, ami közös bennük, hogy az ismertségen túl, mind értéket képviselnek. Közülük tízen – Bombera Kriszta, Cseke Eszter, Dobó Kata, Ebergényi Réka, Epres Panni, Görög Zita, Gryllus Dorka, Hámori Gabi, Marozsán Erika, Ónodi Eszter - modellt álltak egy közös csoportképhez, s elmesélték, mi történt velük az elmúlt 10 évben.

A magyar Marie Claire szívügye a magyar divat, a fiatal magyar tehetségek támogatása. Éppen ezért a 10. születésnap alkalmával 10 magyar dizájner kiegészítő tárgyait csomagolták ajándékként a lapokhoz.