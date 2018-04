Még külföldön is megfordulnak Patrícia után

Az Autó Motor Tuning Show márciusban megrendezett szépségversenyének győztese innen korona nélkül távozott, de egyáltalán nem szomorkodott emiatt - írja a borsonline.hu – Az AMTS nemzetközi döntője májusban lesz Németországban, úgyhogy a mai verseny országos döntőjére nem is tudtam volna elmenni. Szeretem a szépségversenyeket. Olyan szép alkalmi ruhákat próbálhatunk fel, amire máshol nem nagyon van lehetőség – árulta el a Borsnak Patrícia, aki a korona nélkül is szerencsésnek tartja magát.– Gyerekkoromban balettoztam és készültem is arra a pályára, de aztán beleszerettem a hip-hopba és váltottam. Ezt lecseréltem a röplabdára, aztán a kézilabdára. Most egyetemistaként élem az életem. Modellkedem, egymásnak ajánlanak a fotósok. Nemrég jártam Londonban, úgy láttam, ott is megnéztek a fiúk. És melyik lány ne örülne a „nemzetközi" sikernek – nevetett a csini táncos.