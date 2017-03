Megjelent a nemrég elhunyt magyar zenész kétlemezes kiadványa

Az első lemezen Kocsis Zoltán többek között Kodály Zoltán Székely keserves, Liszt Ferenc Csárdás obstiné, Szergej Rahmanyinov E-dúr prelűd és Frédéric Chopin g-moll ballada című művét adja elő. Elhangzik még egyebek mellett Mozart B-dúr zongoraversenye, Antonín Dvorák G-dúr szonatinája és Rahmanyinov Vocalise című műve.



A második lemez tartalmazza Claude Debussy Elfelejtett románcok című darabját, valamint Bartók Béla 1. rapszódiáját hegedűre és zenekarra, a Négy tót népdalt vegyeskarra zongorakísérettel, a Négy régi magyar népdalt férfikarra, a Magyar parasztdalokat zenekarra, a Román népi táncokat kiszenekarra és a Tánc-szvitet zenekarra.



Az előadók között Perényi Miklós (cselló), Kelemen Barnabás (hegedű), Bálint János (fuvola), Csaba Péter (hegedű), Sebők Erika és Horgas Eszter (fuvola), Kocsis Krisztián (zongora), Pongrácz Péter és Dienes Gábor (oboa), Nagy Miklós és Borza István (kürt), Hajnóczy Júlia szoprán, Ambrus Ákos bariton, Bubnó Tamás tenor, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Nemzeti Énekkar, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Szlovák Filharmónia Kórusa és a Tomkins Énekegyüttes is szerepel, közreműködött Jozef Chabron karigazgató, Antal Mátyás karigazgató, Dobra János művészeti vezető és Rolla János koncertmester.



Kocsis Zoltán pályaíve példátlannak mondható: a Magyar Rádió Beethoven-versenyének megnyerésétől - fájdalmasan korai - haláláig eltelt negyvenhat és fél évben nyújtott művészi teljesítménye minden elképzelést felülmúlt, minden reményt maximálisan - és még azon is túl - beváltott. Miközben zongoraművészi karrierje itthon és külföldön kiteljesedett, karmesterként, zeneszerzőként, hangszerelőként, zenekarvezetőként, a zenei közélet elkötelezett személyiségeként is korszakos jelentőségű, maradandó életművet hozott létre - olvasható a közleményben.