Megkerült a 13 éve ellopott filmes relikvia

Az FBI keddre ígért sajtóértekezletet a cipő megkerülésével kapcsolatos részletekről. Egyelőre annyit árultak el a hatóságok, hogy a relikviát nyáron találták meg Minneapolisban.



A piros cipellőket a Grand Rapids-i Judy Garland Múzeumból lopták el 2005 augusztusában. A tolvaj egy ablakon át hatolt be a múzeumba, és a kis tároló vitrint betörve jutott hozzá a relikviához.



A cipők egymillió dollárra voltak biztosítva, a hatóságok 250 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlottak fel, egy arizonai rajongó pedig 2015-ben egymillió dollárral emelte az összeget.



A piros cipőket a hollywoodi relikviagyűjtő, Michael Show adta kölcsön a múzeumnak. Judy Garland számára több pár piros cipő készült az 1939-ben forgatott Óz, a csodák csodája című filmhez, ebből három párat az amerikai filmakadémia, a Smithsonian múzeum és egy magángyűjtő őriz.



A cipők tucatnyi különböző anyagból készültek: fapépet, selyemszálat, enyvet, műanyagot és üveget is használtak hozzájuk. A cipők rubinvörös színét flitterek adják, de a cipők masniját piros üveggyöngyökkel is díszítették.



Garland Minneapolistól 320 kilométerre, Grand Rapidsben élt gyermekkorában, majd családjával Los Angelesbe költözött. A színésznő 1969-ben hunyt el nyugtatótúladagolás következtében. A Judy Garland Múzeum abban a házban nyílt meg 1975-ben, ahol élt. A múzeum rendelkezik a világ legnagyobb Garland- és Óz-relikvia gyűjteményével.