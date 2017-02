Megkezdődött a III. Magyar Filmhét - 23 kategóriában versenyeznek a filmek és alkotóik

Az Art Mozi Egyesület Filmhéthez való csatlakozásával a budapesti rendezvénnyel egy időben az alábbi tíz vidéki nagyvárosban lesznek megtekinthetők a vetítések:



Debrecen – Apolló mozi,

Kaposvár – Szivárvány Kultúrapalota,

Miskolc – Művészetek Háza,

Nyíregyháza – Krúdy Gyula Art mozi,

Pécs – Apolló mozi,

Székesfehérvár – Barátság mozi,

Szeged – Belvárosi mozi,

Szolnok – Tisza mozi,

Szombathely – Agora-Savaria Filmszínház,

Szentendre – P’art mozi

A 3. Magyar Filmhét díjait a Magyar Filmakadémia tagjai ítélik oda titkos szavazással, amelyet a seregszemle végén, március 5-én, ünnepélyes keretek között nyújtanak át a díjazottaknak a Vígszínházban.



A Magyar Filmdíjakat a Magyar Filmakadémia tagjai ítélik oda titkos szavazással 23 kategóriában.Legjobb játékfilm

Legjobb tévéfilm

Legjobb dokumentumfilm

Legjobb kisjátékfilm

Legjobb animációs film



Legjobb rendező (játékfilm kategória)

Legjobb forgatókönyvíró (játékfilm kategória)

Legjobb női főszereplő (játékfilm kategória)

Legjobb férfi főszereplő (játékfilm kategória)

Legjobb női mellékszereplő (játékfilm kategória)

Legjobb férfi mellékszereplő (játékfilm kategória)

Legjobb vágó (játékfilm kategória)

Legjobb hangmester (játékfilm kategória)

Legjobb operatőr (játékfilm kategória)

Legjobb jelmez (játékfilm kategória)

Legjobb látványtervező (játékfilm kategória)

Legjobb zeneszerző (játékfilm kategória)

Legjobb maszkmester - vezető sminkes (játékfilm kategória)

Legjobb smink (játékfilm kategória)Legjobb forgatókönyv (tévéfilm kategória)

Legjobb rendező (tévéfilm kategória)

Legjobb férfi főszereplő (tévéfilm kategória)

Legjobb női főszereplő (tévéfilm kategória)

Vasárnap este, a Testről és Lélekről vetítésével elkezdődött a III. Magyar Filmhét, amelynek programjában olyan - a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának támogatásával készült -, alkotások láthatók, mint az Oscar-díjas Mindenki, a Szürke senkik vagy Bucsi Réka LOVE című animációja.A televízióban ismeretterjesztő, animációs és rövidfilm is debütál a héten az ismétlések mellett a közszolgálati csatornákon.Nyomozhatunk A sárga csikó című kolozsvári némafilm és társai: a korai Korda-, Kertész-, valamint Jászai-, és Blaha-filmek után, és paparazzóként egy friss rövidfilmben a szemközt forgató hírességek után, de új részekkel folytatódik a Városi legendák animációs sorozat is.Az esemény versenyprogramban tévéfilm, kisjátékfilm, dokumentumfilm és animációs film kategóriában is indul a Mecenatúra programban támogatott alkotás.A kisfilmek között természetesen versenyben van az Oscar-díjas Mindenki, tévéfilm kategóriában indul az első világháborús játékfilm, a Szürke senkik, az animációs program nagy mecenatúrás esélyese pedig a Berlinalét is megjárt LOVE. Február 26- március 4., országszerte tizenegy városban.A Magyar Filmdíjakra nevezett alkotások közül a Filmakadémia tagjaitól legtöbb szavazatot kapott filmalkotások és alkotók összesen 23 kategóriában versenyeznek. Idén első alkalommal 10 vidéki nagyvárosban is lesznek Magyar Filmhét vetítések, sőt országos közönségdíjért is versenyezhetnek az alkotások.Filmajánlók a Médiatanács blogján olvashatók.(r.: Deák Kristóf)A rövidfilm kategóriában Oscar-díjas alkotás főhőse, Zsófi új iskolába kerül, ahol a beilleszkedést a kórusvezető Erika néni különösen megnehezíti.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna, február 27., hétfő, 18.00;, február 28., kedd, 17.15; március 1., szerda, 18.00; március 2., csütörtök, 17.45; március 3., péntek, 18.00, március 4., szombat, 16.00(r.: Csicskár Dávid)Egy falusi iskola diákjai a forradalomtól örömittas hangulatban elégetik az oroszkönyveiket, ami a szovjet csapatok bevonulása után súlyos következményeket vonhat maga után.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna, február 27., hétfő, 18.00; február 28., kedd, 17.15; március 1., szerda, 18.00; március 2., csütörtök, 17.45; március 3., péntek, 18.00; március 4., szombat, 16.00(r.: Kovács István)Első világháborús tévéfilm egy magyar-osztrák-román felderítőcsapatról, amely öngyilkos küldetésben, ellenséges vonalak mögött próbál megsemmisíteni egy olasz kommunikációs központot.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna, március 2., csütörtök, 16.15; március 3., péntek, 20.30(r.: Vitézy László)Egy történet a szerelem és a költészet erejéről, Sinka István Fekete bojtár vallomásai és Móricz Zsigmond Barbárok című novellája alapján.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna február 28., kedd, 16.00; március 1., szerda, 20.15(r: Almási Réka)A húsz éve házasságban élő vállalkozó a fiatal szeretőjével töltött pásztoróra után szívinfarktust kap, a halálközeli élmény során szembe kell néznie múltjával.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna február 27., hétfő, 16.15; február 28., kedd, 20.30; március 3., péntek, 18.45(r: Bucsi Réka)Vágy, szerelem és magány: az animációs film három fejezeten keresztül mutatja be az érzést, amitől nem lehet szabadulni.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna, február 27., hétfő, 16.45; február 28., kedd, 16.00; március 1., szerda, 16:00; március 2., csütörtök, 16.30; március 3., péntek, 16.15, 20.00; március 4., szombat, 16.00(r: Nagy Marci, Kovács Márton, Hermán Árpád)A rajzfilm magyar mesei és mitológiai elemekkel operálva mutatja be egy táltos fiú és három harcos kalandját.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. február 27., hétfő, 16.45; február 28., kedd, 16.00; március 1., szerda, 16.00; március 2., csütörtök, 16.30; március 3., péntek, 16.15 és 20.00; március 4., szombat, 16.00(r: Pálfi Szabolcs)A hét mesebeli lény, a kuflik hosszú évek hazátlan vándorlása után találnak rá az Elhagyatott Rétre.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. február 27., hétfő, 16.45; február 28., kedd, 16.00; március 1., szerda, 16.00; március 2., csütörtök, 16.30; március 3., péntek, 16.15 és 20.00; március 4., szombat, 16.00(r: Richly Zsolt)A Luther Márton életét modern eszközökkel megjelenítő animáció a római útkeresést mutatja be.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. február 27., hétfő, 16.45; február 28., kedd, 16.00; március 1., szerda, 16.00; március 2., csütörtök, 16.30; március 3., péntek, 16.15 és 20.00; március 4., szombat, 16.00(r: Zsigmond Dezső)Gróf Tisza István meggyilkolásának története dr. Csere Péter jogász könyve alapján.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. február 27., hétfő, 17.30; február 28., kedd, 18.30; március 4., szombat, 19.45(r: Jamrik Levente)Magyar katonák a varsói feklelés védelmében: a náci vezérkar a keleti frontról visszavonuló II. magyar tartalék hadtesttel akarta leveretni a lengyel ellenállást, ám a magyar kontingens kijátszotta katonai szövetségesét.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. február 27., hétfő, 16.00; február 28., kedd, 17.45(r.: Kovács István)Történelmi dokumentumfilm az oromhegyesi asszonyok szerb karhatalommal szembeni ellenállásáról a délszláv háború idején.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. március 1., szerda, 19.30; március 2., csütörtök, 18.00(r.: Sáfrány József)Ember és természet együttélése a Kárpát-medencében: a természeti értékeinek legnagyobb részét az emberi tevékenység, és ezen belül is a legeltető állattartás biztosítja.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. március 1., szerda, 16.00; március 2., csütörtök, 17.30(r: Sáfrány József)A film a négy évszak jellegzetességein keresztül mutatja be az Alföld élővilágát és az emberi tájhasználatot.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. március 1., szerda, 16.00; március 2., csütörtök, 17.30(r.: Mosonyi Szabolcs)Tudományos ismeretterjesztő film az idegen környezetben is hirtelen és tömegesen elterjedni képes, úgynevezett inváziós fajokról.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. március 1., szerda, 18.30; március 3., péntek, 17.30; március 4., szombat, 18.00(r.: Szirmai Márton).Nyolc fiatal feltalálócsapatot és világhírű találmányukat bemutató sorozat.Budapesti vetítések: Cinema City Aréna. március 1., szerda, 18.30; március 3., péntek, 17.30; március 4., szombat, 18.00(r: Zágoni Bálint)Ismeretterjesztő film a Janovics Jenő által alapított kolozsvári filmstúdióról, ahol Korda Sándor, Kertész Mihály és Blaha Lujza is forgattak, az ott elkészült közel hetven játékfilmből azonban mára mindössze négy maradt fent.Duna World, március 4., szombat, 16.20(r.: Glaser Kati)Animációs sorozat egy képzeletbeli Magyarország városi legendáinak világában, minden epizódban új szereplőkkel és történetekkel.M2, március 4-5., szombat-vasárnap, 19.05(r.: Hartung Attila)Rövidfilm a hétéves Bence és a fotósként dolgozó Bea barátságáról, akik kénytelenek egymással megosztani a fiú apró szobáját: a nő a szemközt forgató hírességeket próbálja lencsevégre kapni.M2, március 5., vasárnap, 23.05, ismétlés 03.20(r: Lerner János)A 16 részes sorozat rendezők, szerkesztők és operatőrök segítségével a természetfilmezés háttérmunkájába enged betekintést.M5, február 28., kedd, 9.15(r: Klingl Béla)Boxi, a papírkutyus és Kartomi, az eleven papírfiú dobozokból épült világukban élik életüket, és mindig új kalandok találják meg őket.M2, február 27–március 3., hétfő–péntek, 17.15 és február 28., kedd, 11.15(r: Madarász István)Arany János azonos című, 1877-ben írt balladájának kisjátékfilmes adaptációja.Duna Tv, március 2., csütörtök, 18.30(r: Kopp Krisztina)Ismeretterjesztő film arról, mi kell hozzá, hogy egy tudományos ötlet a piaci sikerig jusson.(r: Richly Zsolt)Animációs film hét csöpp rókakölyökről, akik mamájukat hátrahagyva útnak indulnak, hogy megismerkedjenek a nagyvilággal.M2, március 5., vasárnap, 11.30(r: Lehotay Zoltán)Mese Olivérről és végtelenül elkényeztetett kutyájáról, Csupipupiról, aki magát és gazdáját is kalamajkába keveri.M2, március 5., vasárnap, 11.35(r: András Ferenc)Ismeretterjesztő portréfilm a „katedra nélküli professzorról", a legendás klasszika-filológusról, a matematika-történet szaktekintélyéről, aki 2015-ben lett volna 100 éves.Duna World, március 5., 16.35