Megnyílt a 193. Anna-bál Balatonfüreden

Az Anna-bálon az innováció és a hagyomány kapcsolódik össze - hangoztatta az innovációs és technológiai miniszter a 193. balatonfüredi Anna-bál megnyitóján, szombat este.



Palkovics László arról szólt, hogy amikor Szentgyörgyi Horváth Fülöp 1825-ben megrendezte az első Anna-bált, valószínűleg nem gondolta, hogy egy olyan hagyományt teremt, ami Európában egyedülálló módon mindmáig létezik.



Fercsák Róbert bajai polgármester szerint az Anna-bál az a rendezvény, ahol a múlt és a jelen összeér és egybeolvad. Köszöntő beszédében párhuzamot vont Balatonfüred és Baja között, mondván: mindkét város vízparti település, és mindkettő kultúrájának ereje a hagyományaiban van, "az európai, keresztény értékrenden alapuló hagyományokban".



Korábban írtuk:



Ma rendezik meg a balatonfüredi Anna Grand Hotel kertjében a 193. Anna-bált, amelyen Sisit idéző ibolyakék porcelánszívekkel, sétakocsikázással, megújított utcabállal és Roby Lakatos koncertjével várják a vendégeket.



Balatonfüred partnervárosaiból mintegy harminc lányt várnak idén, de a 18 éves füredi lányok is meghívást kaptak az eseményre.



A bál előtt a Vaszary-villa kertjében gyülekeznek a vendégek és onnan indul majd a zenés menet, ott akasztják a lányok nyakába a sorszámozott herendi porcelán szíveket.



A báli közönség szavazza meg a 15 legszebb lányt, akik közül majd a szakmai zsűri választja ki a bál szépét és udvarhölgyeit, akik megújított motívumokkal díszített, egyetlen példányban készülő herendi porcelán serlegeket vehetnek majd át. A legszebb lány egy Viktória-mintára épülő Royal Garden mintájú Herendi vázát kap. Az udvarhölgyek Rothschild- és Apponyi-mintás serlegeinek motívumait is megújította a Herendi Porcelánmanufaktúra.



Idén először a bál estéjén az Anna-báli szépek fogatain is lehet majd lovaskocsizni. Aki erre kedvet érez, az a mezőhegyesi, szilvásváradi és bábolnai ménesgazdaságok fogatai közül választhat.



Az Operaház balettművészei táncolják a bálon a palotást, a bál szépét és két udvarhölgyét éjfélkor mutatják be, majd Roby Lakatos hegedűvirtuóz és zenekara, valamint a Mendelssohn Kamarazenekar játszik.



Másnap délelőtt tíz órakor a Kisfaludy Színpadon bemutatkoznak a nagyközönség előtt is a legszebbnek választottak, majd sétakocsikázni indulnak a városban.