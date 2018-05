Megvan a Konyhafőnök Szuperdöntőjének nyertese!

A versenyzők, Eszter és Márk, három fogásos menüjükkel igyekeztek lenyűgözni a zsűrit a Szuperdöntő Fináléjában, amelyhez az előző évek versenyzői közül választhattak segítőket.Eszter előételének, főételének és desszertjének az előállításában Ottília és Mózes, míg Márk tányérjainak elkészítésében László és Ádám segített. Márk választása segítői személyét illetően azért is volt érdekes, mert abban a szériában, amelyben ő szerepelt, Ádám lett nyertes, míg László harmadikként, utána végzett.A háromórás főzési idő alatt Eszter és Márk csapatában is akadtak gondok az összetevők készítése során, mégis mindketten igyekeztek biztos kézzel irányítani a segítőiket.A Fináléban és a Szuperdöntő hetében nyújtott teljesítménye alapján a zsűri Nagy Eszternek ítélte a Konyhafőnök díjat és a 10 millió forintot, amit nem csak a nyertes, de a stúdióban lévő családtagjai is megkönnyeztek.