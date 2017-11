Mélyen a zsebébe nyúlt, aki megvette Bob Dylan gitárját

Forrás: pinterest.com

A dallasi központú Heritage Auctions ismertetése szerint a magát megnevezni nem kívánó vásárló szombaton 396 ezer dollárért vette meg a hangszert.

Dylan 1971-ben egy New York-i koncerten játszott az 1963-ban készült Martin D-28 gitáron, majd azzal lépett fel 1975 októbere és 1976 májusa között is, Rolling Thunder Revue című turnéján. A gitárt 1977-ben 500 dollárért vásárolta meg tőle Larry Cragg, aki Dylan gitárjait javította. Az aukción azt a számlát is mellékelték a hangszerhez, amely bizonyítja a vásárlást.Dylan egy másik gitárja, egy Fender Stratocaster, amelyen az 1965-ös Newporti Folkfesztiválon játszott, majdnem egymillió dollárért kelt el 2013-ban.