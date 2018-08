Mesterséges intelligenciával egyszerűsítenék 150 millió ember munkáját

A Cisco bejelentette a Google termékeivel integrálható megoldásainak első hullámát. Az egyre szorosabbá váló együttműködés keretében bemutatott megoldások túlmutatnak az ismert funkciók (telefonhívások, e-mailek, dokumentumkezelés) szorosabb integrációján.



A Cisco tapasztalata szerint a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás drámai mértékben változtatják meg a munkafolyamatokat. A két vállalat fejlesztői ezért azon dolgoznak, hogy a Google Cloud Platform AI megoldásait az együttműködéses technológiákban is hasznosíthassák.



A Cisco az alábbi bejelentéseket tette a Google Cloud Next rendezvényen:



Mesterséges intelligenciával kibővített ügyfélszolgálati megoldás:

világszerte több mint 3 millió ügyfél használja a Cisco ügyfélszolgálati szoftvereit. Az együttműködés keretében a Cisco mesterséges intelligenciával bővítette Customer Journey megoldásait az új Google Cloud Contact Center AI eszköze segítségével.

A Contact Center AI egy egyszerű, biztonságos és rugalmas megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a gépi tanulás terén kevesebb tapasztalattal rendelkező vállalatok is alkalmazhassanak mesterséges intelligenciát ügyfélszolgálataiknál.

Az AI automatikusan ellátja a munkatársakat a hatékony ügyintézéshez szükséges dokumentumokkal, és folyamatosan tanulva egyre relevánsabb információkat biztosít a felhasználók számára.



Webex megbeszélések létrehozása a Google Naptárban egyetlen kattintással:

A G Suit programcsomag egyik kiegészítője révén a Webex Meeting ikon is elérhetővé válik a Google Naptárban. Egy kattintással lesz beállítható a videós Webex megbeszélés, csak ki kell választani a meghívandó munkatársakat és a virtuális találkozó helyét, a program minden mást elvégez a felhasználó helyett.

A Cisco videoeszközök felhasználói egyetlen gombnyomással léphetnek be a megbeszélésbe, de más eszközökről a Chrome böngészőn keresztül is csatlakozhatnak a tárgyaláshoz – mindezt az applikáció letöltése vagy Webex vendégfiók létrehozása nélkül.

Bár ezeket az eszközöket két különböző vállalatnál fejlesztették, mégis úgy működnek, mintha eleve integrálták volna őket. A két cég tovább dolgozik azon is, hogy a Google AI megoldásai olyan funkciókban is megjelenhessenek, mint a fordítás, az emlékeztetők és leiratok készítése, valamint a megbeszéltek „kézzel fogható" feladatokra bontása.



Cisco hívások és megbeszélések hozzáadása Androidos alkalmazásokhoz:

A Webex Teams Android szoftverfejlesztői készlet (SDK) segítségével a fejlesztők egyszerűen építhetnek be Cisco együttműködési funkciókat Androidos alkalmazásaikba. Például az okosszemüvegekhez is hozzáadható a Cisco videomegbeszélés funkciója, amely tovább bővíthető a „lásd, amit én látok" élménnyel. Távoli területek esetében például az egyik helyszínen tartózkodó szakértők is láthatják ugyanazt, amit a másik egységben dolgozó mérnök, legyen az akár a szárazföldön vagy egy hajón az óceán közepén.



A Google Docs, a Táblázatok, a Diák és az Űrlapok használata a Webex Team Spaces megoldásban:

A Cisco és a Google célja az egyre terjedő tartalmi együttműködések megkönnyítése a felhasználók számára. A megoldás révén megszűnhetnek a dokumentumok sokszor követhetetlen körbeküldései az egyes szerkesztési körök után – elég egyszer megosztani a dokumentumot, amely bármennyiszer szerkeszthető, alakítható, és a résztvevők mindig a legfrissebb, legjobb verzióval dolgozhatnak.