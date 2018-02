Minden idők 5. legsikeresebb nyitó hétvégéjével dicsekedhet a Fekete Párduc

Elsöprő győzelmet aratott a Marvel stúdió új szuperhősfilmje, a Fekete Párduc az észak-amerikai mozis hétvégén.



A vasárnapi iparági becslések alapján a fekete szuperhős a várakozásokat felülmúlva 192 millió dolláros (48 milliárd forint) jegyárbevételt hozott a hétvégén, ezzel a film minden idők ötödik legsikeresebb nyitó hétvégéjével dicsekedhet.



Mindössze négy film nyitott jobban a Fekete Párducnál, a Star Wars: Az ébredő Erő, a Star Wars: Az utolsó Jedik, a Jurassic World és a Bosszúállók, ezen kívül minden idők legerősebb februári nyitó hétvége is a Fekete Párducé.



A négynapos amerikai hétvégét a stúdió előrejelzése szerint 218 millió dolláros bevétellel zárhatja a film, ha pedig a többi ország mozis jegyeladásait is beleszámolják, 361 milliót jósolnak.



Ugyan a legnagyobb Észak-Amerikán kívüli piacok - Kína, Oroszország, Japán - nem szerepelnek az összesített becslésben, még így is minden idők 15 legjobb debütáló hétvégi eredményének örülhet a Marvel.



A Ryan Coogler rendezte, nagyjából 200 millió dollárból készített film évek óta a nagy költségvetésű, többségében fekete szereplőket felvonultató alkotás.



A kasszasikerlista második helyezettje a Nyúl Péter című animáció, mely a négynapos hétvégén 22,5 millió dollárt hozott a becslések alapján, ezzel 11 nap alatt 53 milliós bevételre tett szert Észak-Amerikában.



A harmadik helyre futott be A szabadság ötven árnyalata, a romantikus sorozat harmadik, befejező epizódja 18 milliót hozott a második hétvégéjén, első nyolc napja alatt az Amerikán kívüli piacokkal együtt 161 millió dollár értékben váltottak rá jegyet.



A Jumanji: Vár a dzsungel 10 milliós hétvégi eredménye a negyedik helyhez volt elég, Clint Eastwood A párizsi vonat című alkotása 9,1 millióval az ötödik helyen végzett.