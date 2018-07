Aligha lehetne kínosabb és kellemetlenebb rokonokat kívánni, mint amilyen a királyi családba nemrég belépett Me­ghan Markle-nak vannak. Édesapja folyamatos vádaskodásai után most a féltestvére, Saman­tha fakadt ki ellene -Azzal vádolta a hercegnét, hogy rideg és tá­­volságtartó az egész családjá­val, mióta hozzáment Harry herceghez, és még az is kicsúszott a száján, ez az elhidegülés fogja megölni az apjukat. Sa­man­tha a fejébe vette, hogy önéletrajzi könyvet ír majd, aminek már a címét is tudja: A hercegnő árnyékában élni.