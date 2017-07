Mozipremierek a hétre: ha csütörtök, akkor irány a mozi

Akik régóta ki vannak éhezve egy jó kis kémfilmre, azoknak már nem kell sokig várniuk. David Leitch legújabb alkotásában a hidegháborús mindennapjait élő Berlinbe (melynek a díszletét Budapest adta) látogathatunk, hogy a gyönyörű Charlize Theron kalandjain keresztül derüljön fény arra, hogy mégis melyik szupergonosz-hatalom áll az MI6-et érintő folyamatos létszámleépítések mögött. A történetből ennyi elég is, mert ha az egész film annyira dinamikus és stílusos lesz, mint amilyenre a trailer sikerült, az ember a szokásos kémfilm paneleken felülemelkedve könnyedén lelheti örömét a kreatívabbnál kreatívabb, látványos és hosszú harci jelenetek sokaságában. A film 18-as karikás, és július 27-én már fogyasztható is. Egy kis videós ízelítő belőle itt>> Egy hat tagú család nyaralni készül. Hogy elkerüljék a csúcsforgalmat hajnalban indulnak, és a frissen vásárolt autó tempomatját 130 km/h-ra állítva vágnak neki az autópályának. A tempomat azonban idő közben elromlik, és a kocsi nemhogy lassítana, de a sebességét növelve egyenesen egy 200 km-rel előttük kialakult dugó felé tart. Ebből egy zseniális kamaradrámát lehetett volna csinálni….Ám a francia-macedón koprodukció készítői úgy gondolták ez az alapfelállás inkább vicces, mint drámai, és hogy egy-két leszakadt ajtó, vagy a száguldó autó tetején kapaszkodó nagypapa komoly, és potenciális komikumfaktort képviselhet. Olyan régen nevettünk már az inkompetens hatóságok hozzáállásából kialakult Hahota vicckönyv kaliberű poénokon, és a tömegkatasztrófákat megelőző kétségbeesett haláltáncon, hogy nem most kéne újra elkezdeni.A dzsungelt nagy veszély fenyegeti. Az évek óta tartó békére most, mint sötét árny vetül egy rettenetes alak, kinek lába nyomát csak a pusztulás követi, és aki méltán kaphatna kitüntetett helyet a leggonoszabb James Bond gonoszok kerekasztalánál. Ő maga a rettenet, Igor, a gonosz koala. Ördögi tervében nem gátolhatja meg más, csak a dzsungel legmenőbb arcai, a Dzsungelbanda. A francia animációs sorozat egész estés változata kellemes kikapcsolódás lehet kicsiknek és nagyoknak, ugyanis a trailer alapján eléggé lazára sikerült. Remélem Igornak a végén mégsem sikerült felrobbantania a dzsungelt. Kiderül július 27-én a mozikban.