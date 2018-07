Nem is olyan furcsa a kutya-macska barátság, mondhatni mindennapos dolog

Kép: Pixabay

A közhiedelemmel ellentétben az egy háztartásban élő kutyák és macskák általában jól kijönnek egymással, noha utóbbiak jóval hajlamosabbak arra, hogy ellenségesen lépjenek fel négylábú lakótársaikkal szemben - derült ki az angliai Lincolni Egyetem kutatóinak tanulmányából, amely megállapította, hogy a boldog kutya-macska kapcsolat titka az, ha a macska minél fiatalabb korától él együtt a kutyával.A Journal of Veterinary Behaviour című folyóiratban publikált tanulmány társszerzője, Sophie Hall és kollégái szerint az együtt élő macskák és kutyák ritkán csapnak össze a "tőlük elvárt módon" - olvasható a The Guardian című brit lap honlapján.A kutatók egy brit, amerikai, ausztrál, kanadai és európai lakástulajdonosok körében végzett internetes felmérésre alapozták az eredményeiket.A 748 válaszadó több mint 80 százaléka értékelte úgy, hogy házi kedvencei remekül kijönnek egymással, és mindössze 3 százalékuk mondta, hogy az állatok ki nem állhatják egymást.Az ebek több mint egyötöde ugyanis rendszeresen odahordja mutatóba a játékait a vele együtt élő macskának, míg utóbbiaknak mindössze 6 százaléka szokott élni ezzel a gyakorlattal.A felmérésből ugyanakkor az is kiderült, a macskák hajlamosabbak rá, hogy fenyegetően lépjenek fel a velük együtt élő kutyákkal szemben. A gazdik elmondása alapján a macskák háromszor nagyobb valószínűséggel viselkednek ellenségesen a kutyákkal, mint fordítva, és tízszer nagyobb eséllyel sebzik meg őket egy összecsapás alkalmával.A macskák viselkedése ugyanakkor korántsem ok nélküli:a szakemberek szerint mivel a kutyákat régebben háziasították és sokkal könnyebben képezhetőek, mint a macskák, talán könnyebben tudják kontrollálni a viselkedésüket.És mivel általában a macskák indulnak gyengébb esélyekkel, legyen szó bármilyen összecsapásról, nekik érthető módon több megerősítésre van szükségük azzal kapcsolatban, hogy biztonságban vannak a kutya mellett."Egy kutya számára egyszerűbb együtt élni egy macskával, mint egy macskának egy kutyával" - jegyezte meg a kutató.A szakemberek azt is megállapították, hogy a boldog kutya-macska kapcsolat talán legbiztosabb záloga, ha a macska minél fiatalabb korban kezd együtt élni a kutyával. A legjobb, ha a macska egyéves kora előtt kerül a kutyás háztartásba.