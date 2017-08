Országos premierekkel erősít ősszel a VIASAT6

Szeptemberben országos premierrel folytatódnak kedvenc sorozataink a VIASAT6-on. Hűen a minőségi, férfias szórakoztatáshoz, Winkler Róbert és Bazsó Gábor Karotta ikonikus párosával érkezik a Totalcar legújabb, 4. évada. Ha még nem teltél be az extrém autókkal, a Top Gear új szériája biztosítja, hogy a csütörtök esték káprázatos járművekkel és hihetetlen élményekkel teljenek. Mindemellett a csatorna a DC-Univerzum kedvelőire is gondolt, A holnap legendái című sorozat folytatása feledhetetlen percekkel szórakoztat.



Magyarország legismertebb technikai autós magazinja új évaddal jelentkezik a VIASAT6-on. A Totalcar két közkedvelt műsorvezetője, Winkler Róbert és Bazsó Gábor Karotta szeptember 7-én folytatja a műsor védjegyévé vált mókás-önironikus értékeléseket – és sok minden mást is. A műsorvezetőket nem kell bemutatnunk, de még ők is tartogatnak meglepetést.



Winkler Róbert izgatottan mesélt az új forgatás élményeiről: - A világon először védőháló nélküli lezárt repülőtéren teszteltünk egy Teslát belső égésű motorral. Hihetetlen volt.



A Tesla tesztelése kapcsán a műsorvezető elárulta azt is, megnézték, hogy egy autóversenyző egy Teslával milyen idő alatt tesz meg a Hungaroringen egy kört.



- Az eredmény megdöbbentő volt - mesélte.



Beszámolt arról is, hogy a világ legnagyobb traktorával, egy New Holland T9-cel tárcsázott a tarlóba egy VIASAT6 emblémát.



- A 6-os megformálása valódi kihívást jelentett - tette hozzá viccesen.



Bazsó Gábor egy régi, zöld rendszámos Citroën történetét is felkutatja az évadban: - Észrevettünk egy benzinkúton álldogáló idős nénit egy öreg Citroën kacsával, aminek zöld rendszáma volt. A néni elmesélte, hogy egy idős bácsi szerelte neki össze az autót, aki egyébként már kettő ilyen elektronikus kacsát is készített. Annyira meglepődtem, hogy felkerestük a bácsit és a műsorban az elektromos Citroën kacsát egy TESLA p90d-vel szemben fogjuk tesztelni. Érdekes lesz - fejtette ki Bazsó.



A Heroikus Hangyász Henkölés az új évadban is folytatódik, a műsorvezető tudja, hogy még sok feladat van hátra, de nagyon lelkes és bízik abban, hogy ebben a szériában elkészül egy tökéletes versenyautó.



- Ha kész lesz, ölelgetni fogom, amikor éppen nem mellette ugrálok örömömben - jegyezte meg izgatottan.



A Top Gear újabb évaddal örvendezteti meg az autók szerelmeseit szeptember 7-től. A méltán ikonikussá vált Clarkson-Hammond-May trió pótlása emberfeletti feladat bárkinek, Chris Evans és Matt LeBlanc kiváló választásnak tűnik. A műsort a két világsztár mellett olyan hírességek vezetik, mint Rory Reid, Sabine Schmitz, Chris Harris és Eddie Jordan. Az új évadban felvonultatott különlegességek, őrületes terepjárók és sportkocsik között biztos, hogy mindenki megtalálja kedvencét.



Az utolsó remény harmadik évadát szeptember 5-én mutatja be a VIASAT6. A sorozat egy vírusokkal fertőzött posztapokaliptikus világba vezet bennünket, ahol a USS Nathan James nevű hadihajó és csapata a világ egyetlen reménye. A harmadik évadban folytatódik a korábbi szériákban kifejlesztett gyógymód terjesztése, de az igazi főszerep a hatalomvágyé lesz. A politikai játszmákkal fűszerezett új évadban Amerika mellett már a világra is nyitunk. Az ellenszer Ázsiába is eljut, azonban nem mindenkinek az érdeke, hogy bizonyos országok talpra álljanak, és Amerikának ez nem tetszik.



Az Időmester Rip Hunter és csapata ismét különös helyeken és időben veszi fel a harcot A holnap legendái című sorozatban szeptember 6-tól. A második évadban a rosszfiú Damien Darkh - a Zöld Íjász című sorozat negyedik évadából jól ismert főgonosz -, a múltban próbál akkora hatalmat szerezni, hogy uralma alá vonja a világot. Damien szövetkezik a Flash sorozatból megismert Eobard Thawne-nal, azaz Inverz Flash-sel, illetve a Zöld Íjász első gonoszával, Malcolm Merlynnel és megalakítják a Kárhozat Légióját. Azon fáradoznak, hogy összegyűjtsék a Végzet Lándzsájának darabkáit, amivel végtelen szuperhatalomra tehetnek szert. Vajon sikerül nekik?



A szeptember 8-án folytatódó Bates Motel című sorozattal a horrorfilmek rajongóiról is gondoskodik a VIASAT6. A Psycho előzménysorozata, amely a tinédzser Norman Bates és édesanyja Norma életét mutatja be. A sorozat befejező évadával most is váratlan fordulatokat és lebilincselő izgalmakat ígér.



Az utolsó remény szeptember 5-től minden kedden 22:00 órától.



A holnap legendái szeptember 6-tól minden szerdán 22:00 órától.



Totalcar szeptember 7-től minden csütörtökön 22:00 órától.



Top Gear szeptember 7-től minden csütörtökön 22:30-tól.



Bates Motel szeptember 8-tól minden pénteken 22 órától.