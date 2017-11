Oscar-jelölt színésszel együtt forgatná a Megjött apuci 3-at Mark Wahlberg

Sikerrel fut az amerikai mozikban acímű vígjáték, amelyben az első részben megismert két vetélkedő apucihoz – Mark Wahlberg, Will Ferrell – csatlakoznak a nagypapák is, akiket Mel Gibson és John Lithgow alakítanak.A filmben Liam Neeson is megszólal egy fiktív akciófilm narrátoraként. Ezzel kapcsolatban tett érdekes kijelentést Mark Wahlberg, aki a film egyik producere is. Az év legjobban fizetett színésze azt találta mondani egy interjúban, hogy szívesen látná Neesont a Megjött apuci 3-ban. A kijelentést nyilván poénnak szánta, de sok poénból lett már Hollywoodban folytatás, ezért felkészülhetünk arra, hogy a diszfunkcionális család két év múlva visszatér, Neesonnal kiegészítve.Sokan felkapták a fejüket arra, hogy Mel Gibson fősodorbeli családi vígjátékban szerepel. A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező hosszú évekig számkivetett volt Hollywoodban, miután többször is rasszista kijelentéseket tett. Rehabilitációja már megkezdődött azzal, hogy Oscarra jelölték A fegyvertelen katona rendezéséért, az igazi visszatérést azonban a Megjött apuci 2 jelenti. Úgy látszik, a rosszfiú bocsánatot nyert.