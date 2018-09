Peller Anna: nagy vágyam a rózsaszín haj

A hétköznapi, de vagány viseletekhez fodrászától, Ternyák Katától is hasznos tippeket kap. A mesterfodrász a Barber Battle Budapest zsűritagjaként szakmai tanácsaival a barber és hajtetováló verseny döntőseit is segíti majd.– Az egyszerű eleganciát kedvelem, ha nincs előadásom, vagy felvételem, szívesen hordom a hajam félig feltűzve, vagy oldalra fonva és imádom a copfot is. Ternyák Kata megtanította nekem és Mariannkának is, hogy tudjuk a legegyszerűbben megoldani otthon is ezeket a frizurákat – meséli Peller Anna fodrásza kapcsán, aki október 6-án este a Barber Battle Budapest döntőseit zsűrizi majd a Symbolban. – A színházban sokszor van rajtam paróka, vagy csilli-villi kreációkat készítenek a hajamból, így nekem az a fontos, hogy egyszerű, tiszta, de kicsit vagány legyek a fellépések és a felvételek közti időszakban. Természeten én is nagyon figyelek arra, hogy a frizurám harmóniában legyen az éppen rajtam lévő szettel, és úgy általában a hangulatommal.Peller Anna igazán pörgő és sokszínű életet él, reggel az RTL Klub nézőivel együtt ébred, esténként pedig közel ezer embert szórakoztat a Budapesti Operettszínház Színpadán. Legújabb bemutatójában, az Apáca Show-ban Deloris Van Cartierként egy dögös szőke parókában és fityulában is énekel és táncol egy egész estén keresztül.– Mivel mind a színházban, mind a tévében sokat vasalják a hajamat, így nagyon figyelek az otthoni ápolásra – folytatja az elbűvölő színésznő. – Rendszeresen pakolást teszek fel rá, fontos, hogy jó minőségű kozmetikumokat használjak, így jól visszatöltődik a sérült haj. Ha az ember erre odafigyel, szinte meg sem mondanák a hajáról, milyen sokszor van tortúrának kitéve.Ha a hivatása nem szabna kereteket a külsőjével kapcsolatban, Anna vadabb dolgokat is bevállalna.– Nagy vágyam lenne egyszer kipróbálni a rózsaszín hajat, a pasztell és a rikító verzió is érdekel, sőt, lehet, hogy egyszer a kékkel is kacérkodnék. Persze a szerepeim miatt ezt nem tehetem meg, elég abszurd lennénk a Mágnás Miska Marcsájaként ilyen színekben pompázva. A tetkó is a színház miatt kizárt, bár, ha rajtam múlna, már az egész család a hátamra lenne varrva: Annabella, Mikike, meg a kutyák – teszi hozzá nevetve Anna, aki azt is elárulta, fontosnak tartja, hogy mindenki tudja, milyen fazon illik a személyiségéhez. – Férfi frizurák terén nekem Mikike az alap. Rajta azt szeretem, ha oldalt fel van nyírva, felül pedig van tömege, lehet mibe beletúrni. A felnyírás nagy kedvencem, de fontos, hogy mindenki tudja viselni azt a frizurát, amit választ magának.Október 6-án este, az év beauty-eseményén, adöntőjén többek között Hajas László zsűrizi majd a versenymunkákat Ternyák Kata mellett. Az estén kiderül, ki lesz 2018 barbere és hajtetoválója, az eredményhirdetés izgalmait Király Viktor fellépése és látványos BlondMe Men Show fokozza majd, a fergeteges afterparty-n pedig bárki együtt bulizhat a verseny győztesével Nigel Stately zenéjére.