Pordán Petra: az első pillanatban megvolt köztünk a kémia Csabával

A Sláger TV-n minden nap jelentkező, Zeneposta című műsorban Pordán Petra és Abaházi Csaba teljesíti a nézők kívánságait. Legyen szó születésnapról, névnapról, vagy bármilyen más fontos alkalomról, a betelefonálók mindig számíthatnak a két műsorvezetőre, akik várják a kívánságokat, üzeneteket. Petra és Csaba között szemmel láthatóan megvan az a bizonyos kémia, ám most utánajártunk, hogy ez minek köszönhető!A két műsorvezető 2017 szeptembere óta dolgozik együtt a képernyőn. Petrának pályafutása alatt több férfi műsorvezető partnere is volt már, de Csabával valahogy különösen gyorsan egymásra hangolódtak.– Az első pillanatban megvolt köztünk a kémia Csabával. Már a közös munka legelején kialakult köztünk az összhang, ami mára olyan erős, hogy befejezzük egymás mondatait. Mindig fiúkkal rádióztam, de volt olyan, hogy még egy év után sem volt meg az a „fűszer", amitől igazán jól működött a közös munka. Szerintem kell némi kis pimaszság, a férfi és női szerepekkel való játék, csipkelődések, zrikálások - ezektől működünk igazán jól – mondta Pordán Petra.Petra kedvencei a vicces betelefonálók, akiken mindig jól szórakoznak Csabával.– Nemrég volt egy betelefonálónk, aki a Halott Pénztől az Ahol a május földet ér című számot kérte a volt, vagy jelenlegi barátnőjének... mert azt mondta, hogy mire hazamegy, lehet, hogy már az exe lesz. De előfordult olyan is, hogy valaki a börtönben ülő rokonának küldött egy dalt – tette hozzá Petra.Abaházi Csaba is hasonlóan pozitívan vélekedik Petráról. Szerinte azonban náluk a siker kulcsa abban is rejlik, hogy rendkívüli módon különböznek egymástól, ami jót tesz a munkakapcsolatnak.– Annyira különbözünk, amennyire csak két ember különbözhet. Azért tudunk egymással komolyabb témákról is beszélni, mert szinte mindenben más a véleményünk. A zenei ízlésünkről nem is szólva, abban sincs semmi közös. Pont ezek miatt, néha nem is értem, hogy lehet, de valami különös módon mégis nagyon jól működünk együtt. Ez a kettőnk közötti különbség adhat valami pluszt a nézőnek is, ami érdekes lehet – tudtuk meg a közös munka kulisszatitkait Abaházi Csabától.