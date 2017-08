Rakonczai Viktor: Szeretjük a zenés filmet

Névjegy



Rakonczai Viktor Artisjus-díjas, EMeRTon-díjas zenész, zeneszerző, zongorista, előadó 1976. október 16-án született Budapesten. 1989-ben kezdett zongorázni Esze Jenőnél. 1994-ben kapta az első zenekari felkérést St. Martintól, akivel 1997-ig együtt zenélt. 1997-ben a V.I.P. együttesben folytatta a zenélést mint zeneszerző, előadó. 2001-ben, az együttes felbomlása után az R-Port együttesben folytatta karrierjét. Zenei producerként 2001 óta tevékenykedik, nagyon sok sláger fűződik a nevéhez, sok előadóval dolgozott már. Többek között Zsédenyi Adriennel, Király Viktorral, Vastag Csabával, Wolf Katival, Polyák Lillával, Oroszlán Szonjával, Bereczki Zoltánnal, Csézyvel stb.

Szívesen vette a felkérést

Nemcsak énekesként, zenei producerként is ismert Rakonczai Viktor. Fotó: Rakonczai Viktor-Archívum

– Én úgy látom, hogy a magyar emberek szeretik a zenés színházat, a musicaleket, alapvetően szeretik ezt a műfajt. Könnyedén ki lehet vele kapcsolódni, szórakozni. Éppen ezért úgy vélem, zenés filmre mindig lesz igény, és a közönség mindig is szeretni fogja az ilyen alkotásokat. A Pappa Pia hozza azt, ami miatt elkészült: egy családi film, amire a 40+ éves szülők és a gyerekeik is be tudnak ülni, hogy szórakozzanak egy kicsit. Az ilyen típusú moodfilmek (hangulatfilmek – a szerk.) lényege, hogy a néző azt érezze, mintha egy koncerten lenne, de a dalok a történet miatt még kapcsolódnak is egymáshoz.– Még jóval a forgatás előtt megkeresett a rendező Csupó Gábor, a producer Tőzsér Attila és a forgatókönyvíró Divinyi Réka, hogy készülne egy ilyen film, amihez a testvérem (Rakonczai Imre – a szerk.) által játszott dalok is passzolnának. Összeültünk, hogy átnézzük a dallistát, kicseréltünk benne néhányat, amely szerintük jobban illene a történethez.Ekkor még csak tanácsadóként segítettem a produkciót, végül azonban felkértek, hogy hangszereljem át a dalokat, korábban ugyanis már három ilyen típusú lemezt is készítettem Imrével, amiből az egyik ráadásul a Fonogram-díjat is elnyerte. Örömmel mondtam igent a felkérésre.

Saját zenét is írt a filmhez

Szabó-Kimmel Tamással és Nagy Feróval már a Pappa Pia előtt is dolgozott együtt. Fotó: Intercom

Az érzelmekre akartak hatni

Kedvencek



Kedvenc előadója? – Demjén Ferenc.

Milyen könyvet olvasott utoljára? – Steve Jobs önéletrajzát.

Kedvenc zenei stílusa? – Imádom az 1980-as évek zenéjét.

Mi a hobbija? – Teniszezek, és nagyon szeretek játszani (Xbox, PlayStation).

Kit tart a példaképének? – David Fostert.

Korábban is írt már filmzenét

– A régi slágereket úgy áthangszerelni, hogy aki eredetiben ismerte, annak az új hangzás ne legyen idegen, aki pedig most hallja először, annak ne tűnjön régiesnek, sőt illeszkedjen még a film hangulatához, dramaturgiájához is! Szóval nem volt kis feladat, de végül két dalt kivéve az összes nálam kötött ki, ami még két új szerzemény is követett.Olyan régi slágereket kellett kiválasztanunk, amiket a feldolgozás után több generáció is szívesen meghallgat. Az idősebbekben még mindig kellemes érzéseket kelt, a fiataloknak pedig tetszik a modernebb hangzás, emellett pedig illeszkedjenek a film hangulatához is. Végül két dal, a 220 felett és az Induljon a banzáj címűeket leszámítva mindet én hangszereltem át. Emellett került bele két saját szerzemény is.– Igen. Elkészült például a Hungária Ciao, Marina című slágerének új hangszerelése is, sőt az adott jelenetet is leforgatták hozzá, de végül a vágóasztalon az a döntés született, hogy nincs rá szükség. Olyan történetszálat vitt volna tovább, amit kibontani már nem lett volna idő, így végül nem került bele.– Meglepő módon nem. Sőt, a Csajozós Medley című szám például 8-10 különböző dalt foglal össze. Nagy feladat volt, hogy ne egy zenei krikszkraksz legyen a végeredmény, hanem a különböző dalokból kiszedett sorok egy dalon belül harmonizáljanak. Ezt megalkotni úgy, hogy mikor végighallgatja az ember, akkor az jó érzés legyen, egy kifejezetten hosszadalmas feladat volt, kellett is hozzá a csapatmunka!– Amikor megkezdődött a zenei munka, már megvolt, kik játszanak a filmben. Ezt fontos tudni, hiszen az i-re a pontot mindig a színész, az énekes teszi fel. Nagy Feróval vagy Szabó-Kimmel Tamással már dolgoztam korábban együtt, Ostorházi Bernadettel viszont nem, így vele az alapoktól kellett építkezni. Meg kellett ismernem, hogy ő milyen személyiség, milyen hangi adottságokkal rendelkezik, és hogyan formálná meg az adott karaktert. Ha nem a megfelelő módon írunk át valakinek egy dalt, nem lesz hiteles, hiába szép a hangszerelés. Egyébként az egyik nagy kedvencem a Nem leszek a játékszered című dal Ostorházi Bernadettel.– Gyerekkoromban én is nagyon szerettem azt a filmet, sőt a mai napig, ha meglátom valamelyik csatornán, megnézem. Egy olyan típusú film azonban teljesen más megközelítést kíván, hiszen az egy kicsit abszurdabb műfaj abszurd humorral.Közös pont az, hogy abban a filmben is sok zene van, és ott sem akarták „megerőszakolni" a zenéket, úgy ahogy a Pappa Piában is az volt a cél, hogy a dalok megtartsák az eredeti értéküket. Egy Csinibaba 2-nek valószínűleg nem sok értelme volt, az ilyen típusú nosztalgikus retró történetekre azonban mindig lehet építkezni. A cél, hogy a néző jó érzéssel jöjjön ki a moziból, és felidézzen benne akár nosztalgikus emléket is.– Persze, a saját gyerekkori emlékeim is előjöttek. Sokszor eszembe jutott például, hogy 10-12 évesen a lakótelepen bakelitről bömböltettünk egy-egy dalt. Ebből a szempontból nagyon furcsa volt a filmen dolgozni, hiszen most ezekkel a dalokkal kellett dolgoznom, az pedig még furcsább érzés volt, amikor a gyerekkorom ikonjai felhívtak, hogy gratuláljanak a film zenei új hangszereléshez.– Korábban dolgoztam már a Halálkeringő, a Csudafilm és a Tibor vagyok, de hódítani akarok! című filmek zenéjén is. Sőt, dokumentumfilmhez is készítettem már zenét, ez utóbbival még egy díjat is sikerült bezsebelnem, amire nagyon büszke vagyok.– Mondjuk inkább úgy, hogy más. Mindkettőben megvan a kihívás, de persze az, hogy teljesen az alapoktól, a nulláról kell elkezdeni építkezni, komoly munkát jelent. A zenével ugyanis nagyon könnyen lehet befolyásolni a nézőt: teljesen más hangulatot áraszt egy párbeszéd alá betett, feszült hangulatú zene, mintha egy vidám dallam játszódna a háttérben. Mindezt ráadásul úgy kell megoldani, hogy a néző semmit se vegyen észre az egészből. A filmnek és a zenének egy egységként, együtt kell működnie.– Nem mindig sikerül. Ha jó a zene, az filmtől függetlenül sokszor képes engem elvinni. De így van ez máskor is: amikor például zenét hallgatok, nehezemre esik a szövegre figyelni. Ilyenkor kifejezetten koncentrálnom kell, hogy arra is figyeljek, mivel nagyon zenecentrikus ember vagyok.– Jó kérdés. Mondjuk szívesen szereznék zenét egy mély mondanivalóval bíró drámai filmhez, ahol a gyönyörű hangzású vonósokkal és zongorajátékkal egy kicsit a másik oldaláról mutatkozna meg az ember.