Ricky Martin visszatért, és az Arénában adott koncertet - Fotók

Ricky Martin korábban, a 2000-es évek második felében lépett fel Magyarországon, akkor is az Arénában. Ide tért vissza és hozta el a latin hangulatot ezen az esős szeptemberi estén.Az énekes 2018-ban hatalmas sikerrel tért vissza a Las Vegas-i Park Színházban eltöltött két év után. Ahogy eddigi karrierje során megszokhattuk tőle, Ricky most is elképesztő show-t kínál ezen a turnén, amely a legjobb zenei repertoárját öleli fel.A turnéra elhozta az összes nagy slágerét is, úgy mint a "Disparo al Corazón", "La Mordidita", "Tal Vez", "Livin 'la Vida Loca", "Pégate", "Adiós", "La Bomba", "La Copa de la Vida", vagy a legújabbak közül a "Vente Pa'Ca" és a "Fiebre".A zenész a '90-es évek második felében robbant be, az 1998-as futball-világbajnokság himnuszát, The Cup of Life/La Copa de la Vidá-t már ő adta elő.