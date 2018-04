Sorsok útvesztője premier hétfőtől a Dunán

Az intrikával, szerelmekkel, csalódásokkal, megbocsátással, boldogsággal és szomorúsággal tarkított Sorsok útvesztője című török sikersorozat minden hétköznap 18.40-től látható a Duna Televízión. - áll a közleményben.Hétfőtől nagysikerű sorozat költözik be az otthonunkba, amely Törökországban már sok millió nézőt ültetett a képernyők elé. A Sorsok útvesztője (O Hayat Benim) nem fukarkodik intrikus jelenetekkel, szerelmi szálakkal és érzelmi viharokkal sem.A történet szerint megszületik Hasretnek, Yusuf úr lányának törvénytelen gyermeke, Bahar. A gyermek édesapja, Mehmet Emir Atahan mit sem tud az egészről. A családot ért szégyen miatt Yusuf úr elveszi Bahart az édesanyjától és az egyik emberére, Ilyasra és annak családjára bízza. Messzire kell vinniük és saját lányukként kell nevelniük, cserébe sok pénzt kapnak.Húsz évvel később folytatódik a történet, Bahar Isztambul szegénynegyedében él, mindig kedves és szorgalmas, nem úgy, mint nővére Efsun, aki sem tanulni, sem dolgozni nem akar. Anyjuk, Nuran, egy zsörtölődő, pénzéhes nőszemély, akinek csak édeslánya boldogulása a fontos. A jólelkű Ilyas számára Bahar kedvesebb, mint a saját lánya, ezt Nuran sokszor a szemére is veti.Mehmet Emir időközben gazdag, családos ember lett. Cégének jogtanácsosa Ates, aki azért épült be a családba, hogy bosszút álljon a szülei haláláért, amiért szerinte Mehmet Emir a felelős. Ates első látásra beleszeret a jóravaló, szelíd Baharba, ám kapcsolatuknak több vihart kell megélnie.Egy napon megjelenik Mehmet Emirnél Yusuf úr, aki immáron halálos beteg és szeretne könnyíteni a lelkén. Elárulja neki, hogy annak idején született egy lánya és megígéri neki, hogy még aznap este megismerteti vele. Ám erre már nem így kerül sor. Az agyafúrt Nuran asszony kitalálja, hogy saját lányukat, Efsunt mutassák be a gazdag családnak, aki örömmel játssza el a testvérének járó életet.