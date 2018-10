Súlyos betegségeket élt meg Tina Turner az elmúlt években: a 78 éves rocklegenda 2013-ban agyvérzést kapott, 2016-ban bélrákot diagnosztizáltak nála, 2017-ben pedig veseátültetésen esett át - derült ki a hamarosan megjelenő életrajzi könyvről a Die Zeit német napilapnak adott interjújában.



A vese-transzplantációnál a szervdonor az énekesnő férje, Erwin Bach német zenei menedzser volt. "Erwin azt mondta, készen áll arra, hogy nekem adja a szervet és én akkor értettem meg, mennyire szeret engem. Az igaz szeretetet eddig nem tapasztaltam meg más kapcsolatban" - mondta a legendás énekesnő, aki 2009 májusa óta nem adott koncertet. A nála 16 évvel fiatalabb Erwin Bach és Tina Turner öt éve házasok.



Tina Turner az életét veszélyeztető betegségeit eddig titokban tartotta, csak a Die Zeitnak adott interjújában és a jövő héten megjelenő önéletrajzi könyvében beszél róla először. "Mindig is bennem volt és bennem van az a gondolat, hogy rendben van, meg fogok halni - eleget éltem" - mondta az énekesnő a lapnak.



Beszélt fia, Craig öngyilkosságáról is, aki júliusban, 59 éves korában lelőtte magát. "Nem tudjuk, miért tette. Békében váltunk el és azt gondolom, boldog ott, ahol most van".



A Svájcban élő Tina Turner azt is elárulta, hogy vesebetegségekor belépett az aktív eutanáziával foglalkozó Exit nevű szervezetbe is. "Nagy szerencsém van, hogy itt élek Svájcban. Nem akarok betegen kimászni az életből, egyszerűen szeretnék elmenni" - hangoztatta. Svájcban legális az eutanázia.