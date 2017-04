Szabó Zsófi főzés helyett, inkább étterembe jár férjével

Így főz Zsófi, Rozina segítségével, az édesanyja házában

Kép: RTL Klub

Mindössze öt-hat évvel ezelőtt, egy tévéműsor kedvéért állt a tűzhely elé először Szabó Zsófi, aki ugyan szeret enni, de főzni kevésbé. Nem is titkolja, ezen szokásán a házasságában sem változtatott, igaz, szerencséjére férje, Zsolti nem veri az asztalt, ha estére nincs meleg vacsora - írja a Bors.A műsorvezető Wossala Rozina Profi a konyhámban című új műsorában is megpróbál remekelni a tűzhely mellett, ám az azért akadnak gondjai a fakanálforgatással.

Zsófi azt is elmesélte a lapnak, hogy miért nem sikerült még tapasztalatot szereznie a konyhában.

Édesanyám mindig főzött nekünk otthon. Kilenc-éves korom óta a színpadon vagyok, dolgozom. Iskolába jártam, lovagoltam, este pedig színház volt, így nem voltam az a kislány, aki az anyukája mellett áll a tűzhelynél és azt figyeli, hogy mit, hogyan kell csinálni

– mesélte a felvétel után Zsófi, aki már a felkéréskor megijedt, pusztán attól a ténytől, hogy a műsorban majd főznie kell.

Édesanyám házát, a szülői házat választottuk, itt ugyanis jól felszerelt a hűtő, otthon nálunk Zsoltival, aligha tudott volna Rozina mit választani. Szerintem a rendszeres főzéshez jól szervezett, pontos időbeosztás szükséges, egy jó étel elkészítése 3–4 óra is lehet a bevásárlással együtt. Nekünk nagyon más az életritmusunk, nincs tömött hűtőnk, amiből bármikor elő tudnék szedni valamit, hogy gyorsan főzzek egy fogást. Inkább étterembe járó pár vagyunk

– mondta a műsorvezető, akinek már csak azért sem érdemes televásárolnia a hűtőt, mert egyelőre még hol Budapesten, hol Nyíregyházán alszanak Zsoltival. De már építkeznek, hamarosan Törökbálinton bútoroznak össze.Biztos, ha végre fizikailag is egy család leszünk, sokkal többet fogok főzni. Az egyébként nem igaz, hogy ne csinálnék semmit a konyhában. Zsolti múltkor rakott káposztát kért tőlem, kifaggattam anyut, hogy hogyan kell elkészíteni, és jól is sikerült. Szeretek enni, van érzékem a főzéshez is, ha elém tesznek egy receptet, meg tudom csinálni. Általában csirkét, rizst, krumplit főzök, a salátáknak pedig végtelen variációját tudom összeállítani – magyarázta nevetve Zsófi.