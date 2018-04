Szexuálisan zaklatták Luxus Babettet - Ötven kilóra fogyott Afrikában

A Feleségek luxuskivitelben ma esti adásában a színésznő meglepetést kap Yvonne Dedericktől, nevezetesen, hogy Dél-Afrikába utaznak. Babett sokáig azt hitte, viccelnek vele. - írja a BorsOnline

Ledöbbentem, amikor Yvonne előállt az ötlettel, fél órán keresztül tényleg azt hittem, hogy buta tréfa az egész. Pár hónapja jártam arra a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor jóvoltából, és azt gondoltam, többet nem térek oda vissza.

fotó: BorsOnline

Érdekes volt látni ezt a mesés vidéket, dacára annak, hogy több mint két hétig zuhogott az eső, alig ettem és aludtam. Éjszaka 5-8 fokban aludtam, a lázam napról napra magasabb volt, és a végén alig 50 kilót nyomtam. Amikor lázasan felszálltam a gépre, úgy éreztem, végeztem Dél-Afrikával.

– mesélte Babett.A lányokkal egy afrikai nőegylet rendezvényén is voltak. A metoo kampány óta világszerte sokkal nagyobb figyelmet kapnak a nők elleni visszaélések. Erre Babett is igyekszik mindenhol felhívni a figyelmet, mivel maga is egy szemtelen színházi szakember áldozatául esett pályakezdőként.

Amikor 18 éves voltam, egy ismert, nagy hatalmú kőszínházi rendező tett elég egyértelmű ajánlatot arra, hogy a testemért cserébe jó szerepeket kaphatok. Elhárítottam a közeledését, nem is játszhattam a teátrumban a következő évadban.Nagyon jó, hogy egyre több mozgalom hívja fel a figyelmet a nők kiszolgáltatott helyzetére, én is igyekszem segíteni, ahol csak tudok.

– mesélte Babett, akit a reality munkálatai mellett a Leszállás Párizsban című darab próbái foglalnak le.