Színésznő veszi át a Ki vagy, doki? tévésorozat főhősének szerepét

A Doktor szerepét az évadok alatt több színész is játszotta. Ezt a szereplőváltást a történetben regenerálódásnak hívják, azaz a Doktor új testet és személyiséget kap, de az emlékei megmaradnak. Legutóbb Peter Capaldi, előtte Matt Smith játszotta a főhőst.Jodie Whittaker kiválasztását a vasárnapi wimbledoni férfi teniszdöntő után hozta nyilvánosságra a BBC. A 35 éves színésznő a sci-fi sorozat karácsonyi adásában debütál. A sztárt már korábban is emlegették a szerepre esélyesek között. Whittaker pár éve a Broadchurch című brit tévéfilmben dolgozott együtt Chris Chibnall forgatókönyvíróval, aki a Ki vagy, doki? új epizódjait is jegyzi.

"Rendkívül izgatott vagyok, hogy elkezdődik ez az epikus utazás Chrisszel, és a bolygó minden Ki vagy, doki? rajongójával. Több mint megtiszteltetés, hogy eljátszhatom a Doktort" - mondta Whittaker hozzátéve, hogy játékával azt szeretné nyújtani, amiért a Doktor is minden epizódban kiáll: a reményt.