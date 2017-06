Tarolt az RTL Magyarország a múlt heti nézettségi versenyen

De csoportszinten is teljesen egyértelműek voltak az erőviszonyok: az RTL Magyarország 31,2 százalékos heti átlagos közönségarányt ért el főműsoridőben, a kereskedelmi célcsoportban, míg a TV2 csupán 18,7 százalékot - áll az RTL Klub közleményében.



A 24. héten is egyértelmű volt a nézettségi verseny állása: a top50-es lista első 20 helyét kizárólag azok a műsorok foglalják el, amelyek az RTL Klubon voltak láthatóak. Az RTL Klub nagy sikerű, saját gyártású napi sorozata, a Barátok közt volt ezen belül is a legnézettebb: a rangsor első négy helye mellett a 15. helyet is magáénak tudhatja és 17,6 százalékos átlagos heti közönségarányt ért el a 18-49 évesek körében. A nézettségi toplistán az Éjjel-Nappal Budapest követi a Barátok köztöt: a budapesti fiatalok mindennapjairól szóló sorozat a toplista 5., 9., 11., 12. és 23. pozícióját szerezte meg és 18,4 százalékos átlagos hetiközönségarányt produkált a kereskedelmi célcsoportban.



Kiváló nézettséggel futott múlt héten az RTL Klub Hírigazgatóságához tartozó Fókusz, amelynek mind az öt epizódja felkerült a legnézettebb műsorok top50-es listájára. Múlt hét hétfői (június 12.) adása ráadásul a 10. legnézettebb műsor volt a 24. héten a 18-49 évesek körében és 22,9 százalékos közönségarányt ért el.

Természetesen a múlt héten sem volt kérdés, hogy az RTL Klub Híradója volt a legnézettebb hírműsor a 18-49 évesek körében. Átlagosan 20,3 százalékos közönségarányt ért el a 18-49 éves korosztály körében, szemben a Tényekkel, ami ugyanebben a célcsoportban csak 15,1 százalékos nézettséget tudott elérni. Ami azt is jelenti, hogy a 23. héthez képest nőtt a különbség, mivel az RTL Híradó 0,3 százalékpontot erősödött, míg a Tények 0,8 százalékpontot gyengült.



A 24. héten kimondottan népszerűek voltak az RTL Klubon futó sorozatok és filmek is. A nézettségi toplista hatodik helyén a Dr. Csont, a hetediken a Karatekölyök című amerikai akciófilm, míg a nyolcadikon a Castle című filmsorozat található meg.



Ráadásként az RTL Magyarország egyik legnépszerűbb csatornája, a Film+ két filmjével is felkerült a top 50-es listára: a Fantasztikus négyes sci-fi, valamint a Fák jú, tanár úr! című vígjáték.



Az RTL Magyarországhoz tartozó csatornák átlagos, 24. heti főműsoridős Live+As Live közönségaránya a 18-49-es korosztály körében 31,2 százalék volt, így óriási előnnyel nyerte ismét a hetet a mindössze 18,7 százalékot elérő TV2 Csoporttal szemben.



Az RTL Klub főműsoridőben a kereskedelmi célcsoport körében idén eddig 152 estét nyert meg, míg a TV2 csupán 12-őt.