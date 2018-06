Tetoválja magába szerettei DNS-ét - vagy épp Elvisét!

A testmódosítás és a tetoválás-divat újabb, minden eddiginél bizarrabb formát készül ölteni: már arra is lehetőség van, hogy a festékkel, amit beviszünk a bőrünk alá, már valakinek a DNS-ét is magunkba fogadjuk.A svájci Skin46 nevű cég épp ma (pénteken) tette elérhetővé világon egyedülálló szolgáltatását: hajból állítanak elő tetováló tintát. Illetve - hogy pontosabbak legyünk - a hajat kémiai úton lebontva keverik bele a tintába, létrehozva ezzel egy teljesen egyedi tintát - számolt be az elsőre elég meredeknek tűnő elképzelésről a Daily Star nyomán a borsonline.hu És hogy kié lehet a haj, aminek alkotóelemeit a bőrünk alatt szeretnénk tudni? Sajátunk, szerelmünké, rokonainké, de persze akárki másé is: sztároké, akár még elhunyt hírességeké is. Vagy akár háziállatoké - állítja a cég alapítója, Andreas Wampl. Az persze más kérdés, honnan szerezzük meg Cher, Mick Jagger vagy épp Beyoncé fürtjeit (Elviséről nem is beszélve!) - a lényeg, ha az megvan, az ő DNS-ük is bekerülhet abba a tintába, amit a Skin46 egyedileg elkészít a megrendelőnek.