Történetében először, egy animációs filmmel veszi kezdetét ma a Berlinale

A rövidfilmes szekcióban visszatérő versenyzőként Bucsi Réka is szerepel Solar Walk című animációs filmjével. A szerzői filmeket és innovatív zsánerfilmeket felvonultató Panorama szekcióban is van magyar alkotás, Bogdán Árpád Genezis című filmje, amelynek a Berlinalén lesz a világpremierje, Tenki Réka, a budapesti Örkény Színház társulatának tagja pedig a fesztivál Shooting Stars című programjában mutatkozik be.

A fesztivál most először egy animációs filmmel, Wes Anderson Isle of Dogs (Kutyák szigete) című alkotásával kezdődik. A nagyjátékfilmes versenyprogramban 24 munkát mutatnak be, közülük 19 indul az Arany Medvéért és a különböző alkotói kategóriákban odaítélt Ezüst Medvékért. A zsűri elnöke Tom Tykwer német filmrendező.A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában, idei vendégei között van például Bill Murray, Tilda Swinton, Robert Pattinson, Isabelle Huppert, Joaquin Phoenix és Jeff Goldblum.A szervezők 385 munkát válogattak be a világ legnagyobb filmes közönségfesztiváljának programjába, amelyen 11 nap alatt 949 vetítést tartanak.A díjakat hagyományosan az utolsó előtti - egy szombati - napon adják át, ezúttal február 24-én, az utolsó nap pedig csak a közönségé, akkor még egyszer levetítik a különböző szekciók legsikeresebb alkotásait.A fesztivál életműdíját - egy tiszteletbeli Arany Medvét - az idén Willem Dafoe amerikai színész kapja meg, akinek munkásságát egy tíz filmből álló válogatással mutatják be.