Úgy tűnik, megtört a jég: Pápai Joci régi vágya válhat valóra!

Hamarosan bővülhet Pápai Joci famíliája, ugyanis a példás családi életet élő énekes felesége, Anita váratlan kijelentést tett a közelmúltban –– Eddig nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy nem szeretnék harmadik gyereket, de így, hogy a kicsi fiunk most már iskolába megy... Én kifejezetten anyatípus vagyok, úgyhogy már kezdek játszadozni az újabb gyerekvállalás gondolatával – mesélte el Anita a Családvarázs kamerája előtt.megkereste a témában Pápai Jocit, aki mindig is nagycsaládpárti volt.– Talán egy fokkal nyitottabb a kérdésre az én drágám, de ez még nem száz százalék. Mindig is népes családot szerettem volna, magam is nagy családban és nagy szeretetben nőttem fel, remélem, megadatik. Egyelőre korai lenne elkiabálni, hogy belevágunk a harmadik gyerek projektbe, de persze semmi sincs kizárva – mesélte az Origo című, népszerű dal előadója.