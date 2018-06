Újra Balatoni Nyár a Dunán

Idén is érdemes lesz a Balatoni Nyárral indítani a vakáció napjait, hiszen a sporttól a zenén át egészen a gasztronómiáig és a turizmusig érdekesebbnél érdekesebb témákat mutatnak majd be a műsorvezető párosok és a meghívott vendégek

Az MTVA Sajtóosztályának közleménye szerint újonc műsorvezetőként csatlakozik az immár nyolcadik évadához érkező Balatoni Nyár csapatához Szabó Erika és Forró Bence.Szabó Erika Vida Péter partnereként, Forró Bence pedig Kraszkó Zita oldalán köszönti majd a nézőket.Új rovatokkal is jelentkezik a műsor, a nézők megismerhetik többek között a környező települések vasútállomásainak történetét, bepillanthatnak a magyar Toscanaként is ismert Balaton-felvidék konyhakertjeinek világába, de bemutatják a legnépszerűbb futó- és túraútvonalakat is a tó körül.Ebben az évben is június közepétől augusztus végéig jelentkezik a műsor a hét minden napján a Balaton partjáról, vasárnaponként pedig a hét legjobb pillanatait összefoglaló epizóddal várják az érdeklődőket.- idézi a közlemény Medveczky Balázst, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatóját.A stáb az első héten például a híres balatoni lángos nyomába ered majd, felkutatva a legjobbat. Az idén is naponta egy-egy környékbeli települést mutatnak be, és vendégként érkeznek a legismertebb hazai előadók, énekesek, akik zenélnek is a nézőknek. A műsorba várják nemzetközi versenyeik előtt vagy után a sikeres magyar sportolókat, de a gasztronómia is jelentős szerepet kap majd. Kovács Lázár mellett, aki a tavalyi évben is a műsor séfje volt, több hazai szakember is vállalta, hogy néhány ismert vagy éppen újragondolt nyári fogásról ad receptötleteket a nézőknek.