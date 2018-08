Újra esküvőre készül Dobrády Ákos?

Iszak Eszter (30) újra viseli azt a gyémánt jegygyűrűjét, amelyet Dobrády Ákostól (42) kapott négy évvel ezelőtt, amikor megkérték a kezét. A pár két éve szakított, most pedig már a eMeRTon-díjas énekes-dalszerző és a műsorvezető-modell közelgő esküvőjéről is hallani pletykát – írja a Bors – Tanultak a hibájukból, ezúttal nyilvánosan nem hangoztatják, hogy megint jegyben járnak, de nagyon boldogok – tudta meg a Blikk egy a neve elhallgatását kérő bennfentestől.A TNT énekese és a VIVA zenetévéből ismert szépség 2011 végén melegedett össze, Ákos pedig 2014 nyarán kérte meg Eszti kezét Costa Rica tengerpartján, ám az esküvő időpontja egyre tolódott. Ákos két éve jelentette be, hogy kapcsolatuk véget ért.Szakításuk után fél évvel újra együtt mutatkoztak, idén februárban közös mexikói nyaralásra repültek, és Eszti újra hordani kezdte meseszép eljegyzési gyűrűjét. Akkor is rajta volt, amikor június végén a TNT koncertjére ment a Budapest Parkba, majd utána egy párként érkeztek a soproni VOLT Fesztiválra.