Van egy jó tippünk, hova meneküljön a hőguta elől - például a moziba!

Barátom, Róbert Gida Milne Micimackója, mely oly idillikusan festi le fia és plüssállatai gyerekkori kalandjait, Christopher Robin egész életére rányomta bélyegét. A gyerekkorban sikerként megélt népszerűség a középiskolában már inkább mint teher nyomta a fiú vállát, aki később minden sikertelenségét ebből származtatta. A film Christopher Robin felnőtt életének túlterhelt, szürke hétköznapjainál veszi fel a fonalat. Se a családi élet, se a munka nem hozza meg a kívánt eredményeket, inkább az egyik a másik rovására menve gátolja a boldog életet. A régi barátok a kritikus pillanatban, mikor a szükség kívánja tűnnek fel, s Christopher Robin a gyermeki ártatlanságba és gondtalanságban visszarévedve jön rá arra, hogy mik is a fontos dolgok az életben.









Mission: Impossible - Utóhatás



Nemrégiben egy elemzés megállapította, hogy Tom Cruise, minél többet fut egy filmjében, a film annál sikeresebb lesz. Nos... az új Mission: Impossible nagyon sok futást tartalmaz. A történet szerint Ethan Hunt válaszút elé érkezik. A profi kémnek el kell döntenie, hogy megakadályozza az ellopott plutónium rossz kezekbe való kerülését, vagy inkább megmenti csapatát. Nyilvánvaló, hogy mit választ, és persze a zsánerben szokásos klisé elemek is mind adottak, ám a végkifejletig vezető út tartalmazta csavarok, dráma, és az egyre mélyülő karakterek mégis egy olyan intenzív két és fél órás filmélményt biztosítanak, mely méltán írja a rendező Christopher McQuarrie nevét a kémfilmek nagykönyvébe. Látványos és pörgős akciók, jó érzékkel adagolt csavarok és dráma.









Ahol a gonosz lakik



Adott három nővér, egy nagy tartozással. Nincs más lehetőségük, az óra ketyeg, testi épségük megőrzése érdekében rabolniuk kell. Mi is lenne a legjobb célpont erre, mint az ódon, öreg, egykori szenátor háza, melynek biztonsági felszereltsége minimális, s a korrupt szenátor legendák övezte piszkos pénzét is rejtheti? A mesteri terv készen áll... Meg is ejtik az akciót, mely nem hozza az elvárt számokat. A csalódottságtól elkeseredett testvérek nem tudják mitévők legyenek, míg meg nem hallják a házat lakó házaspár lányának sírását a pincéből. Ekkor kezdődik a kalamajka. Többszöri figyelmeztetés ellenére, a kislányt felhozzák a pincéből, akiről kiderül, megszállta az ördög. A filmet a 2017-es Katalóniai Nemzetközi Filmfesztiválon jelölték a legjobb alkotásnak járó díjra, 2018-ban a Horrorant Film Fesztiválról a legjobb filmzenéért járó díjat hozta el.